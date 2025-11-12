Zaļo un zemnieku savienība gatava aicināt valdību konceptuāli vērtēt Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) reorganizācijas iespējas.
ZZS uzskata, ka fonda administrācijas izmaksas aizvadīto gadu laikā ir nesamērīgi pieaugušas, un daļu no fonda administrētajām programmām varētu nodot ministriju tiešā pārraudzībā. ZZS iesniegtajos priekšlikumos Saeimā lasāms, ka Ministru kabinetam līdz 2026. gada 1. aprīlim būtu jāsāk reorganizācija, lai SIF mērķu un uzdevumu izpildi nodotu kompetentajām ministrijām. ZZS piedāvā noslēgt SIF reorganizāciju līdz 2026. gada 1. jūlijam. Arī "Apvienotais saraksts" savos priekšlikumos nākamā gada valsts budžetam rosina likvidēt SIF administrāciju, savukārt programmas pārcelt ministrijām atbilstoši kompetencei. Ietaupīto naudu politiķi iesaka novirzīt valsts parāda un deficīta mazināšanai. Par priekšlikumu likvidēt SIF bažas paudusi Latvijas Pilsoniskā alianse, mediju pārstāvji. "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics paudis viedokli, ka ZZS priekšlikums ir bīstams populisms.
Opozīcijā esošā partija "Apvienotais saraksts" arī piedāvā likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju un valsts kapitālsabiedrību padomes, tādējādi ietaupot valsts naudu. Deputāti rosina samazināt budžeta tēriņus, ierobežojot gan iepirkumu apjomus, gan amata vietu skaitu ministriju centrālajos aparātos, kā arī atceļot prēmijas un naudas balvas. Priekšlikumi paredz arī samazināt parlamentāro sekretāru atalgojumu, partiju finansējumu un atteikties no ministru reprezentācijas izdevumiem.
