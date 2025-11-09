Katru ceturtdienu pulksten 22.00 TV3 skatītāji var sekot līdzi piedzīvojumu ekspedīcijai "Ārpus zonas: Arktikas klusumā". 

Septiņas sabiedrībā zināmas personas kopā ar raidījuma vadītāju Kristīni Garklāvu devušās elpu aizraujošā 130 kilometru garā pārgājienā pa nomaļo Svalbāra arhipelāgu Arktikā. Starp viņiem ir arī mūziķis un producents Gustavo, kuram šis projekts lika uzzināt daudz jauna gan par sevi, gan par saviem pārgājiena biedriem. Viņa secinājums pēc pārgājiena – lai sagatavotos pārgājienam, ir jāiet pārgājienos. Sarunā par neatlaidību sportā un mūzikā, izturību, sekām pēc pārgājiena un introvertumu.

Cik daudzus no ceļa biedriem raidījumā "Ārpus zonas: Arktikas klusumā" pazini jau iepriekš? Kurus iepazini pārgājienā?

Iepriekš biju maz dzīvē saskāries ar Rūtu Dvinsku. No pārējiem dalībniekiem labi zināju Jāni Jubaltu. Koncertu un mūzikas kontekstā zināju Kārli Vārtiņu no grupas "Sudden lights" un Kristīni Pāži. Turpretī Renāru Zeltiņu pazīstu visai sen. Mūsu ceļi iepriekš bija krustojušies arī ar Mārtiņu Dauguli.

Man radās doma, ka šajā projektā varbūt pat interesantāk ir iepazīt tos cilvēkus, kurus jau labi pazīsti iepriekš. Jūs esat pilnīgi netipiskos apstākļos, kas ļauj tev viņos atklāt vēl kādas šķautnes. Tu piekrīti šim apgalvojumam?

