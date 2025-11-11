Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pirmdien iecēlis aizsardzības un kultūras ministrus, ziņo prezidenta preses dienests.
Abos posteņos iecelti valdošās Sociāldemokrātu partijas politiķi – partijas priekšsēdētāja vietnieks Roberts Kauns aizsardzības ministra amatā un Seima Izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Vaida Aleknavičiene kultūras ministres amatā.
Jaunie ministri sāks darbu, kad būs devuši zvērestu parlamentā. 40 gadus vecajam Kaunam ir bakalaura grāds inženierzinātnēs, ko viņš ieguvis Kauņas Tehnoloģiju universitātē. Viņš strādājis informācijas tehnoloģiju jomā, vadījis divus uzņēmumus, bijis Kauņas pašvaldības deputāts. Opozīcija un daļa sabiedrības kritizē sociāldemokrātu izvēli Kauna pieredzes trūkuma dēļ. Kauns pirmo reizi Seimā tika ievēlēts pagājušajā gadā un kopš šā gada septembra darbojas parlamenta Nacionālās drošības un aizsardzības komisijā. Tā ir viņa vienīgā pieredze aizsardzības jomā. Aizsardzības ministra amats ir vakants kopš Doviles Šakalienes demisijas 22. oktobrī saistībā ar domstarpībām ar premjerministri Ingu Ruginieni par aizsardzības finansējumu.
