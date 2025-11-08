Krievija šonakt uz Ukrainu palaida vairāk nekā 450 bezpilota lidaparātu un 45 dažāda veida raķetes, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Krievija uz Ukrainu palaida vairāk nekā 450 bezpilota lidaparātu un 45 dažāda veida raķetes. Un teroristu mērķi ir vieni un tie paši: ikdienas dzīve, dzīvojamās mājas, mūsu enerģētika, infrastruktūra," viņš sestdiena rakstīja platformā "Telegram".
Dņipro turpinās glābšanas operācija pēc Krievijas trieciena dzīvojamā ēkā.
Pilsētas mērs Boriss Filatovs informēja, ka Krievijas bezpilota lidaparātu triecienā nogalināti trīs cilvēki, bet viens pagaidām nav atrasts. Cietuši vairāk nekā desmit cilvēku.
Zelnskis uzsvēra, ka pret Krieviju jānosaka vēl stingrākas sankcijas, lai atņemtu Krievijai iespēju turpināt karu, ko tā ir sākusi un turpina. Mēs novērtējam visus pasākumus, ko partneri jau ir veikuši, taču Krievijas triecieni liecina, ka spiedienam jābūt spēcīgākam. Ir jābūt Eiropas lēmumam par Krievijas iesaldētajiem aktīviem, papildu sankcijām, atbalstam un spēcīgākai Ukrainas aizsardzībai".
"Un par katru Maskavas triecienu enerģētikā, ar kuru viņi vēlas kaitēt vienkāršiem cilvēkiem pirms ziemas, ir jābūt sankciju atbildei pret visu Krievijas enerģētikas sektoru bez izņēmuma. Pagaidām Krievijas kodolenerģētikas nozare nav pakļauta sankcijām, pagaidām Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss saņem Rietumu mikroelektroniku, būtu jāizdara lielāks spiediens arī uz naftas un gāzes tirdzniecību. Mēs ceram, ka ASV, Eiropa un G7 valstis pieņems atbilstošus lēmumus. Paldies visiem, kas ir gatavi palīdzēt un rīkoties, lai aizsargātu dzīvību," uzsvēra Zelenskis.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 150 100
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 150 100 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1190 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 330 tankus, 23 544 bruņutransportierus, 34 321 lielgabalu un mīnmetēju, 1538 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1239 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 78 928 bezpilota lidaparātus, 3918 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 66 795 automobiļus un autocisternas, kā arī 3993 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
