Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Arvils Ozoliņš Rīgā: "Šlesera partijas "Latvija pirmajā vietā" Saeimas deputātu iesniegtais likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ir panācis savu – valdību veidojošā koalīcija faktiski ir pajukusi, sabiedrība ir sašķelta konvencijas atbalstītājos un noliedzējos, protestu pasākumos jāiesaistās policijai. Pret Latvijas tēlu pasaulē vērstā Šlesera uzdarbošanās nepārsteidz. Nacionālās apvienības, "Apvienotā saraksta", Zaļo un zemnieku savienības un citu opozīcijas deputātu atbalsts likumprojektam nav jau raizes par sieviešu drošību vai dzimumu maiņu, drīzāk tā ir vēlme gāzt valdību un tikt pašiem pie varas."
- Jānis Lūsis Vidrižu pagastā: "Esmu nepatīkami pārsteigts par Saeimā pārstāvētajiem Nacionālās apvienības deputātiem, kuri atbalstīja izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas. Šo likumprojektu iesniedza Šlesera partijas deputāti! Brāļoties ar Šleseru un viņa partiju, kas acīmredzami atbalsta agresorvalsti Krieviju, ir Nacionālās apvienības totāla un morāla degradēšanās!"
- Imants Sūna Iecavā: "Pēc Saeimā stundām ilgušās bezjēdzīgās tērzēšanas par Stambulas konvenciju radās iespaids, ka tas ir kārtējais uz sabiedrības sašķelšanu izprovocētais troksnis, kam pat nav saistības ar vardarbības novēršanu pret sievietēm. Tāds pats troksnis rastos, ja kādam ienāktu prātā iesniegt likumprojektu, kas, piemēram, aizliedz vēja spārnu būvniecību vai atbalsta vēl vienas lielas spēkstacijas būvniecību Daugavpils apkaimē. Tā vien šķiet, ka Saeimas deputāti šķiež laiku, bremzējot valdības darbu un aizkavējot valsts budžeta apstiprināšanu nākamajam gadam."
- Ernests Upmalis Rīgā: "Plašsaziņas līdzekļos izlasīju, ka kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, mūsu finanšu ministrs tikai vienreiz ir nesis uz Saeimu portfeli ar budžeta projektu bez deficīta. Tikai vienu reizi bijusi vēlēšanās nedzīvot uz parāda, kaut arī no šī vienīgā mēģinājuma čiks vien iznāca. 2019. gada beigās parāda kopsumma sasniedza 11 miljardus, bet pašlaik tie jau ir 19 miljardi eiro! Bet tā vietā, lai lemtu par pasākumiem parāda mazināšanā, Saeimā vienā plenārsēdē 13 stundas spriedelē par tā saukto Stambulas konvenciju."
- Juris Zilgalvis Rīgā: "Tagad daudz spriež par valsts budžeta naudas taupības pasākumiem. Apmeklējot dažnedažādas valsts pārvaldes iestādes, izbrīna simtiem pildspalvu, konfekšu ietinamo papīriņu apdruka ar šo iestāžu nosaukumiem. Piemēram, pārdesmit pildspalvu apdruka vien maksā aptuveni 30 eiro. Ja ar pildspalvu, konfekšu un citu nieciņu apdrukām aizraujas privātfirmās, tad tā, protams, ir privātuzņēmēju darīšana, kur un kā tiek tērēta nauda. Bet ministrijās, valsts un pašvaldību uzņēmumos to var saukt tikai vienā vārdā – bezatbildīga un bezjēdzīga nodokļu maksātāju naudas izšķiešana nevajadzīgiem niekiem."
- Aldonis Krūmiņš Siguldā: "Aizrautīgi sekoju Jaunā Rīgas teātra režisora Alvja Hermaņa darbībām. Viņš tagad kopā ar domubiedriem izveidojis jaunu kustību "Bez partijām", lai mainītu vēlēšanu kārtību. Kā viņš to domā izdarīt? Šī kārtība ir noteikta likumā, ko var mainīt tikai Saeima, kurā var tikt ievēlēts tikai no politisko partiju iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem. Bet sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kas dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kur ir ne mazāk kā 500 biedru. Iznāk, ka "Bez partijām" tomēr neiztiks bez partijām, kuras Hermanis nosaucis par bezjēdzīgām. Tātad kādai būs jāpieslienas, lai ietiktu Saeimā un pamēģinātu mainīt vēlēšanu kārtību."
