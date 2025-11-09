Pasaulē skaistākās vērtības. Talsu novada Rojas pagasta bibliotēka pastāv jau 78 gadus. Gadu gaitā tā mainījusi ģeogrāfisko atrašanās vietu, ēkas, telpas un cilvēkus, kas tajā strādājuši.
Rojas pagasta bibliotēka jau vairāk nekā 60 gadus atrodas Rojas Kultūras centra ēkas otrajā stāvā, un šobrīd tajā strādā divi darbinieki – Daiga Dambīte, bibliotēkas vadītāja, un Iluta Graudiņa, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja. Rojā, kā jau jebkurā vietā, bibliotēka ir daudz vairāk nekā tikai vieta, kur glabājas grāmatas – tā ir vietējās kopienas pulcēšanās vieta, kur satikties cilvēkiem ar līdzīgām domām, sajūtām un interesēm.
"Pie mums valda siltums, miers un sapratne, jo katru lasītāju – vai tas liels vai mazs – sagaida laipns un atsaucīgs bibliotekārs, kurš zina, kā palīdzēt atrast tieši to, kas vajadzīgs.
Mēs esam kā ģimene – vieta, kur vienmēr gaida, uzklausa un priecājas par atkalredzēšanos. Un pat tad, ja ienāc tikai uz brīdi, bibliotēka spēj atgādināt, ka lasītprieks un cilvēcīgs siltums joprojām ir pasaules skaistākās vērtības," uzsver abas bibliotekāres.
Par kultūrā piedzīvoto "Latvijas Avīzei" pastāstīja Iluta Graudiņa.
Teātris. Līdzīga gaume
Ņemot vērā, ka darbā pavadām tik daudz stundu, pavisam loģiski, ka kolēģi kļūst kā ģimenes locekļi, ar kuriem kopā ne tikai strādāt, bet arī piedzīvot un svinēt dzīvi. Kopīgi piedzīvots teātra apmeklējums notika pirms dažiem gadiem – toreiz Latvijas Nacionālajā teātrī redzējām Māra Bērziņa "Svina garšu". Šeit jāpiebilst, ka, daudzus gadus strādājot kopā, arī gaumes kļūst līdzīgas, kas lai saprot, kurš kuram pielāgojas. Protams, kā jau katrā "ģimenē", katram tās loceklim ir arī savas individuālās vēlmes un intereses – piemēram, kolēģe Daiga kā pēdējo redzēto izrādi izceļ "Leopoldštati" Dailē, kas ļoti aizkustinājusi ar skaudro stāstu. Tātad lielākoties uz patiesiem faktiem balstīti stāsti ir tie, kas uzrunā gan uz skatuves, gan rakstītā formātā.
Grāmata. Dzīvot līdzi varoņiem
Māra Bērziņa grāmatu "Svina garša" izlasījām abas, un tā mūs uzrunāja – viena no grāmatām, kas vēl ilgi liek atcerēties izlasīto. Bibliotekāri lasa daudz grāmatu, bet ne visas ievelk un liek dzīvot līdzi varoņu dzīvei, vērtīgākās ir tās, kuras izlasot vēl ilgi gribas kavēties atmiņās, pārdomāt un padomāt. Daiga tās sauc par līdzpārdzīvojumu grāmatām – pilnībā viņai pievienojos. Donnas Tartas "Ciglītis" un Kristīnes Hārmelas "Vīndara sieva" ir grāmatas, kuras Daigai lika dzīvot līdzi viņu varoņiem. Savukārt es, būdama savā darbā saistīta ar bērniem, esmu iecienījusi grāmatas pusaudžiem un jauniešiem – Dzintars Tilaks ir izcils ar savu vienkāršo valodu un saprotamo stāstu. Patlaban lasu Oskara Tarvida grāmatu "Apzīmogotais" – patīk, bet to ir tik grūti, smagi un reizē arī nepatīkami lasīt, jo tik skaudra, jo tik "netīra"... Nupat izdotā Guntara Cerova grāmata "Traļmeistars" ir stāsts par piekrastes zvejnieku dzīvi, to noteikti izlasīšu, bet kolēģe jau ir lasīšanas procesā.
Koncerts. Atvērtība un skudriņas
Rojnieki var lepoties ar aktīvu kultūras dzīvi – vasaras sezonā Rojas brīvdabas estrādē bieži notiek koncerti un izrādes. Arī ziemā nekas neapstājas, jo kultūras aktivitātes pārceļas uz Kultūras centru. Tomēr skudriņas pār ķermeni skrien brīdī, kad kavējos atmiņās par notikumu Tukumā, kad apmeklēju grupas "Auļi" 20 gadu jubilejas tūres koncertu.
Savukārt Daigu iespaidoja un iepriecināja Ances Krauzes koncerts "Sajūtu piezīmes", kuru viņa apmeklēja pavisam nesen. Daiga ir Ances Krauzes talanta cienītāja, viņu aizkustina dziedātājas harisma un atvērtība.
Izstāde. Ar izdomu un pacietību
Daigas pēdējā apmeklētā izstāde ir Andra Vikaiņa gleznu skate. Mākslinieks savus darbus darina ļoti neparastā tehnikā – tie tapuši no maziem papīra gabaliņiem. Var tikai apbrīnot cilvēka izdomu un pacietību.
Savukārt mani uzrunāja Aleksandra Naumova gleznu izstāde tepat, Rojas Kultūras centrā. Ar mākslinieku iepazinos, vispirms aplūkojot viņa ilustrācijas bērnu grāmatās – koši un kontrastaini rozā, zaļi un tirkīzzili krāsu laukumi kopā ar rotaļīgiem un drosmīgiem otas triepieniem attēlo dažādu pasaules vietu lielformāta ainavas.
Kino. Domāt un līdzpārdzīvot
Grāmata jau tas pats kino vien ir, jo, lasot grāmatu, gar acīm slīd ainas un cilvēku sejas. Kino, kas man lika daudz domāt tad un tagad, ir Elzas Gaujas spēlfilma "Pastkarte no Romas".
Šajā jautājumā atkal starp mums abām valda vienprātība – ar filmām ir tāpat kā ar grāmatām, tām jābūt tādām, kas liek domāt un līdzpārdzīvot. Kā vienu no tādām filmām Daiga piemin arī Dereka Sianfransa "Gaismu okeānā".
