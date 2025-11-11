Vācijas investoru pārliecības līmeni atspoguļojošais ZEW indekss novembrī negaidīti samazinājies līdz 38,5 punktiem salīdzinājumā ar 39,3 punktiem oktobrī, teikts ekonomikas izpētes institūta ZEW paziņojumā.
Analītiķi bija prognozējuši, ka indekss palielināsies līdz 41 punktam.
Institūts norāda, ka indeksa kritumu veicina pārliecības samazināšanās attiecībā uz Vācijas ekonomikas politikas spēju risināt aktuālos izaicinājumus.
Lai arī Vācijas valdības izstrādātā investīciju programma, visticamāk, atbalstīs valsts ekonomiku, strukturālās problēmas joprojām saglabājas, skaidro ZEW.
Tikmēr indekss, kas izsaka finanšu tirgus pārstāvju novērtējumu pašreizējai Vācijas ekonomiskajai situācijai, palielinājies no mīnus 80 punktiem oktobrī līdz mīnus 78,7 punktiem novembrī.
Indekss, kas atspoguļo noskaņojumu par ekonomikas attīstību eirozonā, šī gada vienpadsmitajā mēnesī pieaudzis no 22,7 punktiem līdz 25 punktiem, bet pašreizējo vērtējumu eirozonas ekonomiskajai situācijai raksturojošais indekss pakāpies par4,5 punktiem līdz mīnus 27,3 punktiem.
Veidojot pārliecības indeksu, ZEW aptaujā analītiķus un institucionālos investorus par viņu pašreizējo novērtējumu Vācijas ekonomiskajai situācijai, kā arī prognozēm nākamajiem mēnešiem.