Kaut arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās Rīgas pilī ir sākusies jauno ekspozīciju ierīkošana un līdz nākamā gada pavasarim muzejs apmeklētājiem ir slēgts, Lāčplēša diena ir viens no izņēmumiem – muzejs no pulksten 10.00 līdz. 20.00 būs atvērts, vēsta 360TV Ziņas.
Arī šogad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs turpina tradīciju katru gadu vienīgo reizi gadā, 11. novembrī, Lāčplēša dienā, īpašā izstādē apmeklētājiem rādīt pilnu Lāčplēša Kara ordeņa komplektu, kas savulaik piederējis Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balodim (1881-1965).
Apmeklētājiem ir iespēja aplūkot visas 3 Lāčplēša Kara ordeņa šķiras, muzeja darbinieku vadībā gūt īsu ieskatu ordeņa tapšanas, apbalvošanas un Lāčplēša dienas atzīmēšanas vēsturē, aplūkot savulaik Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāzepa Sikoras ģimenei piederējušo tējas (kafijas) servīzi ar ordeņa simboliku.
Izstāde ir papildināta ar sešiem stendiem, kas stāsta par Lāčplēša Kara ordeņa ieceri un izveidošanas gaitu, par ordeņa piešķiršanu, tā zīmju projektēšanu un izgatavošanu, ordeņa pasniegšanas ceremoniju un citām Lāčplēša dienas tradīcijām.
Vēl muzejs piedāvās apskatīt vēsturiskas Neatkarības kara liecības - karavīra un fotogrāfa Andreja Liepiņa (1894-1978) fotogrāfijas, kurās fiksētas gan kauju ainas, gan Latvijas armijas karavīru ikdiena.
Ieeja muzejā bez maksas no Daugavas gātes puses. Arī 18. novembris būs izņēmuma diena, kad muzejs Rīgas pilī būs atvērts apmeklētājiem. Muzeja un pils telpu atkalatvēršana pastāvīgam apmeklējumam plānota 2026. gada pavasarī.
VIDEO:
