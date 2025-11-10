Sešpadsmitgadīgās Meijas Obergas izvarošana nelielajā pilsētiņā Šellefteo Zviedrijas ziemeļos ir pievērsusi plašu mediju uzmanību visā pasaulē, to pamanīja arī Latvijā.
Noziegums mudināja Zviedrijas valdību ieviest stingrākus likumus pret noziegumu izdarījušiem patvēruma meklētājiem. "Zviedrijas premjers šodien paziņoja, ka visiem migrantiem, kuri veic smagus noziegumus un nav Zviedrijas pilsoņi, jātiek izraidītiem," sociālās saziņas vietnē "X" pārstāstīja kāds Latvijas sociālo tīklu lietotājs ar segvārdu "JohnBrown2022". "Praksē viņš meiteni apgrābstīja, un tas Zviedrijā klasificējas kā izvarošana," tā savukārt rakstīja kāds cits anonīms komentētājs ar segvārdu "Preteklis", iesaistoties diskusijās ar citiem sociālo tīklu lietotājiem, kuri izteica sašutumu par to, ka Zviedrijas tiesa, lemjot par sodu noziedzniekam, esot secinājusi, ka izvarošana neesot bijusi "pietiekami ilga". Kas īsti notika, un ar ko Zviedrijas seksuālās uzmākšanās likumi atšķiras no mūsējiem?
Uzbruka atceļā no darba
2024. gada 1. septembrī toreiz vēl sešpadsmitgadīgā Meija devās mājās pēc darba maiņas. Pēc viņas stāstītā, gājēju tunelī viņai uzbruka un viņu izvaroja kāds astoņpadsmitgadīgs vīrietis. Vēlāk noskaidrojās, ka tas ir Jazīds Mohameds, patvēruma meklētājs no Eritrejas.
Zīmīgi, ka sabiedrība uzmanību šim gadījumam pievērsa tikai pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļi uzzināja, ka noraidīta ir par izvarošanu notiesāta Eritrejas pilsoņa izraidīšana no valsts. Pirmajā instancē Šellefteo rajona tiesā šo izvarotāju attaisnoja (lieta nr. B 1210-24), pamatojot, ka iegūtie pierādījumi neesot pietiekami, lai norādītu uz apsūdzētā identitāti. Prokurors šo lietu pārsūdzēja.
Norlandes apelācijas tiesa vīrieti notiesāja uz trim gadiem cietumā par vidēja smaguma izvarošanu, piedzina 240 tūkstošu zviedru kronu (~22 tūkst. eiro) kaitējuma atlīdzībai, bet nepiesprieda izraidīšanu no valsts. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem likumiem patvēruma meklētāju no valsts drīkst izraidīt tikai par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu un ja atļauja palikt Zviedrijā radītu "nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai un drošībai".
Notikušais izraisīja plašu sašutumu un diskusijas.
Teikums, kas visvairāk tika citēts un apspriests, bija tiesneša formulējums par nepietiekami smago noziegumu, jo noziegums "ilga dažas sekundes vai kādu minūti", tāpēc nav pieskaitāms sevišķi smagiem noziegumiem.
Kas ir izvarošana?
Zviedrijas likumdevējs īpaši jutīgi nodefinējis robežu starp brīvprātīgām dzimumattiecībām un izvarošanu. Toreizējais premjers Stēfans Levēns, kura valdība iesniedza likuma grozījumus, noteica, ka ikvienai personai ir beznosacījumu tiesības uz personisko un seksuālo neaizskaramību un seksuālo pašnoteikšanos. "Sodāmas darbības slieksnis ir tas, vai dalība seksuālā darbībā ir brīvprātīga vai ne. Vairs nebūs nepieciešams, lai vainīgais būtu izmantojis vardarbību vai draudus, vai cietušā īpaši neaizsargāto stāvokli, lai viņu varētu notiesāt, piemēram, par izvarošanu. Par atsevišķiem smagiem seksuāliem nodarījumiem tiek ieviesta īpaša atbildība par nolaidību," viņš toreiz paziņoja.
Likums, kurš stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā, skaidri noteica, ka visiem dzimumaktiem jābūt balstītiem uz brīvprātību. Tāpēc tautā to nodēvēja par "piekrišanas likumu". Vienlaikus tika ieviests arī nodefinēts jauns noziegums – izvarošana nolaidības dēļ. Nolaidības dēļ veikta izvarošana ir tad, kad vainīgais saprot vai viņam vajadzētu saprast, ka pastāv risks, ka otra persona brīvprātīgi nepiedalīsies seksuālajā aktā. Citstarp vainu pastiprinoši apstākļi ir tad, ja vainīgais ir izrādījis īpašu neapdomību vai cietsirdību pret cietušo mazā vecumā.
Politiķi un ģimene pret juristiem
Noziegums pret Meiju Obergu guvis plašu rezonansi gan Zviedrijā, gan starptautiski, saņemot asu kritiku par to, kā tiesu sistēma risina deportāciju pēc noziegumiem. Norlandes apelācijas tiesa uzsvēra, ka kritēriji, lai klasificētu noziegumu kā īpaši smagu, ir stingri atrunāti likumā. Noziegums jāvērtē kopumā: nozieguma raksturs, nodarītie bojājumi, izmantotais spēks, ilgums un apstākļi. Lai gan izvarošana ir smags noziegums, apelācijas tiesa to novērtēja kā "vidēja smaguma" noziegumu. Apelācijas tiesas tiesnesis Lars Viktorsons pirmajā intervijā skaidroja, ka noziegums nav pieskaitāms sevišķi smagiem noziegumiem, jo tas ilga tikai "dažas sekundes, varbūt minūti". Noziedznieks nebija nodarījis miesas bojājumus vai draudējis upurim ar nazi. Diskusijas izraisošo formulējumu par izdarīto noziegumu tiesnesis nākamajā intervijā papildināja, ka "vīrietis aiztika meitenes ķermeni un krūtis, mēģināja noskūpstīt un ar pirkstiem veica seksuālas darbības meitenes dzimumorgānos".