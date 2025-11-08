Zināms, ka par negodīgu praksi attiecībās ar piegādātājiem veikalu tīklam “Maxima” ir piemērots 1,8 miljonu eiro liels naudas sods. “Maxima Latvija” šim Konkurences padomes lēmumam kategoriski nepiekrīt un gatavojas to pārsūdzēt, bet līdz situācijas skaidrībai kāds laiks vēl jāgaida.
Ko par notiekošo saka veikala apmeklētāji? 360 Ziņas dodas uz “Maxima” veikaliem, lai noskaidrotu patērētāju viedokli. Interesanti, ka daudziem uzrunātajiem par uzlikto naudas sodu nekas nebija zināms. Vai viņi arī turpmāk izvēlēsies iepirkties “Maxima” veikalos vai varbūt gaidāms jauns veikala boikots, līdzīgi kā tas bija pēc Zolitūdes traģēdijas?
Video:
