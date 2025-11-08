NATO ģenerālsekretārs Marks Rite turpmāk plāno vairāk uzsvērt Rietumu aizsardzības alianses kodolspējas, to galvenokārt izmantojot kā Krievijas atturēšanas instrumentu.
"Ir svarīgi, lai mēs vairāk runātu ar mūsu sabiedrību par atturēšanu, izmantojot kodolieročus, lai gādātu, ka tā saprot, kā tā veicina mūsu vispārējo drošību," NATO ģenerālsekretārs sacīja laikraksta "Die Welt" svētdienas izdevumam.
Kā viņš paskaidroja, "kad Krievija izmanto bīstamu un pārgalvīgu kodolretoriku, mūsu iedzīvotājiem ir jāzina, ka panika nav vajadzīga, jo NATO ir spēcīgs kodolatturēšanas līdzeklis, lai saglabātu mieru, novērstu piespiešanu un atturētu no agresijas."
Krievija, kas ir kodolvalsts, pirms gandrīz četriem gadiem atkārtoti iebruka Ukrainā un kopš tā laika ir iesaistījusies karadarbībā kaimiņvalstī. Diktators Vladimirs Putins ir vairākkārt uzsvēris Krievijas kodolieroču potenciālu, arī tādēļ, lai atturētu Rietumus no spēcīgāka atbalsta sniegšanas Kijivai.
Pirms nedaudz vairāk kā divām nedēļām Krievija uzsāka plaša mēroga stratēģisko kodolspēku manevrus paralēli Eiropā notiekošajām NATO kodolmācībām.
Rite uzsvēra NATO kodolspēju nozīmi, sakot, ka "NATO kodolieroču atturēšana ir mūsu drošības galīgā garantija. Ir svarīgi, lai mūsu kodolieroču atturēšanas spēks joprojām būtu uzticams, drošs, neapdraudēts un efektīvs."
"Un Putinam ir jāzina, ka kodolkarā nekad nevar uzvarēt un ka tajā nedrīkst uzvarēt," sacīja Rite.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
