Krievijas diktators Vladimirs Putins atrodas pata situācijā un vēl pirms Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara beigām var uzbrukt kādai Eiropas Savienības (ES) valstij, intervijā britu laikrakstam "The Guardian" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"No reālo panākumu skata punkta Putins ir strupceļa situācijā. Viņam tā drīzāk ir pata situācija. Tāpēc šīs neveiksmes var pamudināt viņu meklēt citas teritorijas," sacīja prezidents.
"Mans viedoklis ir šāds. Viņš to var izdarīt. Mums ir jāaizmirst par vispārējo Eiropas skepsi attiecībā uz to, ka Putins vispirms grib okupēt Ukrainu un tad viņš var doties kaut kur citur. Viņš gan vienu, gan otru var izdarīt vienlaikus," norādīja Zelenskis.
Neseno incidentu sēriju, kad Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpa NATO austrumu dalībvalstu Polijas, Rumānijas un Igaunijas robežas, Zelenskis saistīja ar to, ka Krievijai nav izdevies panākt būtisku progresu Ukrainas frontē.
Krievija jau tagad īsteno "hibrīdkaru pret Eiropu" un pārbauda NATO sarkanās līnijas, norādīja Ukrainas prezidents.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 152 160
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 152 160 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1090 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 342 tankus, 23 552 bruņutransportierus, 34 349 lielgabalus un mīnmetējus, 1538 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1239 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 79 425 bezpilota lidaparātus, 3926 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 66 957 automobiļus un autocisternas, kā arī 3993 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
