Turpinām iepazīstināt ar ģenerālprokurora amata kandidātiem. 

Tieslietu padome piektdien, 7. novembrī, paredzējusi uzklausīt visus kandidātus un lems par viena virzīšanu, par ko tad balsotu Saeima. Atkārtotajā konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteikušies četri pretendenti: Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters, Konkurences padomes Juridiskā departamenta vecākais jurists, bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jānis Ilsteris, Satversmes tiesas tiesnesis, bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Juris Juriss un bijušais ģenerālprokurors Juris Stukāns. Sarunu ar J. Ilsteru varējāt lasīt "Latvijas Avīzes" 7. oktobra numurā, ar J. Jurisu – "Latvijas Avīzes" 22. oktobra numurā. Šoreiz intervija ar J. Stukānu.

Esat izdienas pensijā, par kuru droši vien žēloties nevarat, bijusi piepildīta jurista profesionālā dzīve, tomēr vēlaties atgriezties ģenerālprokurora amatā.

J. Stukāns: Negribētu noskatīties, ka tiek sabojāts tas, kas izdarīts manā laikā. Lai pieeja izpratnei par darbu un pārmaiņām turpinātu attīstīties pareizā virzienā.

Pirmoreiz Latvijas vēsturē, kad mainījās ģenerālprokurori 2020. gadā un es stājos amatā, Valsts kontrole kopā ar Ekonomikas un sadarbības attīstības organizāciju veica prokuratūras darbības izvērtējumu, atzīstot, ka vajadzīgas būtiskas pārvaldes procesu pārmaiņas. ASV mums norādīja, ka nespējam adekvāti novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un apriti. Latvija nespēja efektīvi izmeklēt, atklāt finanšu un ekonomiskos noziegumus. Eksperti norādīja, ka prokuratūrai nepieciešamas būtiskas pārmaiņas, ka darbs netiek organizēts tā, lai ieguldītos līdzekļus apgūtu efektīvi, darba rezultāti nav vērtējami atzinīgi, jo daudzi kriminālprocesi netika pabeigti, tika novilcināti.

