EP neatzīst Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas leģitīmo prezidentu, un deputāti atkārtoti pauduši atbalstu Svjatlanas Cihanouskas vadītajiem Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem.
Ir daudz pierādījumu un liecību, kas norāda, ka viņa bija leģitīmā 2020. gada prezidenta vēlēšanu uzvarētāja, bet Lukašenko režīms nelikumīgi palika pie varas, teikts rezolūcijā.
Pieņemtajā rezolūcijā EP deputāti aicinājuši ES turpināt sadarbību ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem, nosodot tur esošos cilvēktiesību pārkāpumus un uzsverot Krievijas ietekmes radīto apdraudējumu.
EP deputāti arī pieprasījuši atbrīvot politieslodzītos Baltkrievijā, aicinot viņiem izmaksāt kompensācijas un atjaunot pilsoņu tiesības. Viņi arī nosoda to, ka tiesu un tiesībaizsardzības iestādes tiek ļaunprātīgi izmantotas, lai pārkāptu cilvēktiesības. Vienlaikus EP deputāti aicinājuši ES nodrošināt politisku, finansiālu un drošības atbalstu Baltkrievijas opozīcijai, lai nostiprinātu Lukašenko režīma neatzīšanu. Rezolūcija arī aicina atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus, studentus un trimdā esošos profesionāļus, nodrošinot vīzas, stipendijas, dotācijas un drošības pasākumus. EP nosoda uzbrukumus neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, interneta piekļuves ierobežojumus un žurnālistu arestus.
ES Baltkrievijas neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem būtu jāsniedz sistēmiska daudzgadu palīdzība, ieskaitot finansējumu.
EP deputāti vēlas, lai ES un starptautiskās organizācijas pārskatītu Baltkrievijas demokrātisko spēku pārstāvniecību starptautiskos forumos, piemēram, Eiropas Padomes, EDSO un NATO parlamentārajās asamblejās. Stingri nosodīta Lukašenko režīma iesaistīšanās Krievijas karā pret Ukrainu un paustas bažas par Krievijas militārās klātbūtnes paplašināšanos Baltkrievijā, brīdinot, ka kodolspējīgu sistēmu izvietošana apdraud Eiropas drošību.
EP arī aicinājis likvidēt Baltkrievijas un Krievijas spiegu tīklus ES un kandidātvalstīs, kā arī uzsvēris nepieciešamību noteikt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas diplomātiem Šengenas zonā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
