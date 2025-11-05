31. oktobrī aizsaules ceļā aizsaukts Gunārs Krollis – nozīmīgs un atpazīstams Latvijas mākslinieks, iespiedgrafikas tradīciju veidotājs.
"Trīs dienas liesmas apraud/ kuršu varoņus./ Lai tie nokļūtu pie senču dieviem – savējiem." Šīs bija pirmās rindas, kas jauši/nejauši atvērās grāmatas "Indriķa hronika" sējumā, kuru grezno saturā un formā neizsmeļami grafikas darbi no cikla, kas veltīts Latvijas senatnei. Autors – Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors emeritus, 20. gs. otrās puses un gadsimtu mijas Latvijas mākslas pīlārs ar desmitiem personālekspozīciju un simtiem izstāžu dzimtenē un pasaulē Gunārs Krollis – ieiet Mūžībā.
Mūžības klātesamība jaušama jau viņa grafikas lapās, grāmatu mākslinieciskajā ietērpā, Latvijas Bankas monētās, Latvijas Mākslinieku savienības ikdienas darba pienākumos, rūpējoties par mūsu mākslas starptautisko atpazīstamību, un viņa audzēkņos, kuriem atdots labākais profesionālajā un cilvēciskajā ziņā, vadot Oforta meistardarbnīcu (1987–2006) Latvijas Mākslas akadēmijā.
Šie ir pirmie zaudējuma rūgtumā teiktie vārdi, jo nevar ne aptvert, ne izsmelt Sabiedriskā darbinieka, Pedagoga, Mākslinieka veikumu, tā daudzpusību un nozīmi savā laikā un pāri laikiem Latvijas kultūrā," veltījumā Gunāram Krollim raksta mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne.
"Manuprāt, viens no personības esības, radošā darba kvintesences atklājējiem ir grafikas darbu sērija, kurā vienojās Leonardo da Vinči tehnisko zīmējumu fragmenti ar Gunāra dziļiem tēmas skatījumiem par aktuālām norisēm mūsdienās, izmantojot tēlus, kas pazīstami vai ikvienam – Māte ar bērnu, Faraons, Vilcene, Ikars, Danaja. Gunāra talanti, asais prāts un izkoptais rokraksts visos laikos ir ļāvis izzināt cilvēkiem pasaules noslēpumus un sevi. Viņam piemita renesanses cilvēka vēriens un ideāli," uzskata Ingrīda Burāne. Viņa citē Gunāra Kroļļa atziņu: "Laiks ir tāds īpatnējs vārds, vispārīgs jēdziens. Ir īss laiks, un ir garš laiks, kā mēdzam lietot tādus terminus. Strādājot pie jebkura radoša darba, tas laiks it kā saīsinās, to nejūt. Laiks ir it kā atkāpies un dzīvo savu dzīvi."
Kā savos atvadu vārdos uzsver Latvijas Mākslinieku savienība, Gunārs Krollis bija apveltīts ar kompozīcijas izjūtu, kā arī spēju rast grafiskos un tonālos risinājumus dažādām grafikas tehnikām un žanriem. Mākslinieks strādājis linogriezuma, oforta, aukstās adatas tehnikā, veidojis zīmējumus un akvareļus. Grafikas darbiem raksturīga centriskā kompozīcija, kas iekļauta vertikālos, horizontālos formātos. Autors radošai izteiksmībai lietojis laukumu kontrastus, līniju ritmus un to sabiezinājumus.
Viņš bijis ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs (1974–2006), strādājis par Grafikas nodaļas pasniedzēju, profesoru, Grafikas katedras Oforta darbnīcas vadītāju un pasniedzēju. Mākslinieka audzēkņi ir grafiķi Juris Petraškevičs, Ināra Garklāva, Vita Lēnerte, Laila Balode, Mārīte Šulce u. c.
Gunārs Krollis rīkojis personālizstādes Rīgā kopš 1972. gada un piedalījies starptautiskās izstādēs Igaunijā, Vācijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Polijā, Zviedrijā, Ēģiptē, Nīderlandē u. c. Ilustrējis Raiņa grāmatas "Saules gadi" (1970), "Krauklītis" (1972), "Gals un sākums" (1991), A. Pumpura "Lāčplēsi" (1972), V. Plūdoņa "Herkula piedzīvojumus" (1993) u. c.
Atvadīšanās no Gunāra Kroļļa notiks sestdien, 8. novembrī, plkst. 12 Rīgas Kristus Karaļa draudzes baznīcā Meža prospektā 86, pēc Sv. Mises – Rīgas Svētā Miķeļa kapos, Gaujas ielā 3.
Kopā ar Ingrīdu Burāni izsakām patiesu līdzjūtību Mākslinieka dzīvesbiedrei Izabellai Krollei, meitai Ingūnai Krollei-Irbei, mazmeitai Madarai un visiem ģimenes tuvākajiem.
