Saeimā konceptuāli atbalsta nākamā gada budžetu un to pavadošo likumprojektu pakotni

Saeimas deputāti ceturtdien pēc divas dienas ilgām debatēm ārkārtas sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja nākamā gada valsts budžetu un to pavadošo likumprojektu pakotni.
Balsojumā par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam nobalsoja 51 deputāts, 45 bija pret.
Par nākamā gada budžetu nobalsoja deputāti no "Jaunās vienotības", "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienības. Par balsoja arī Oļegs Burovs (GKR), pie Saeimas frakcijām nepiederošā deputāte Skaidrīte Ābrama, kā arī Igors Rajevs.
Pret nākamā gada budžetu nobalsoja deputāti no Nacionālās apvienības, "Latvija pirmajā vietā", "Apvienotā saraksta", kā arī "Stabilitātei".
Lai arī nākamā gada budžeta likumprojektu opozīcijas deputāti neatbalstīja, parlamentārieši no opozīcijas partijām atbalstīja vairākus nākamā gada budžeta pavadošos likumprojektus. Piemēram, par atsevišķiem likumprojektiem nobalsoja teju vairāk nekā 90 klātesošie, bet par strīdīgākajiem likumprojektiem, piemēram, izdienas pensiju reformu un izmaiņām nodokļos, koalīcijas un opozīcijas balsojums tomēr izteikti dalījās, koalīcijai nodrošinot nedaudz virs puses balsu, bet opozīcijai balsojot pret vai atturoties.
Noteikts, ka priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzami līdz 7. novembrim.
Paredzēts, ka Saeimas deputāti otrajā, galīgajā lasījumā nākamā gada budžetu sāks skatīt 3. decembrī.
Parlamentārieši darbu pie budžeta skatīšanas 1.lasījumā sāka 5. novembrī plkst. 10. Pirmajā dienā deputāti debatēja līdz plkst. 19. Otrajā dienā Saeimas deputāti darbu sāka plkst. 9, to noslēdzot pirms plkst. 14. Kopumā deputāti, ieskaitot pārtraukumus, par nākamā gada budžetu sprieda teju 14 stundas.
Ārkārtas sēdē iespēju debatēt izmantoja gan opozīcijas, gan pozīcijas deputāti. Koalīcijas deputāti nākamajā gada budžetā uzsvēra ieguldījumus drošībā, palielinot finansējumu aizsardzības nozarei. Tāpat tika uzsvērts atbalsts izglītībai, ģimenēm. Savukārt opozīcija visbiežāk kritizēja budžeta plānus par lielo deficītu un dzīvošanu "uz parāda".
Iespēju izteikties Saeimas ārkārtas sēdē izmantoja arī valdības ministri, uzskaitot nākamajā gadā risināmās lietas un jau paveikto.
Opozīcijas deputāti debatēs solīja iesniegt priekšlikumus nākamā gada budžeta izdevumu mazināšanai.
Likumprojektu "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" pavada 50 saistītie likumprojekti, tostarp izmaiņas atsevišķos nodokļos un izdienas pensiju sistēmas reformas.
Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja valdības sagatavotos grozījumus akcīzes nodokļa likumā, kas paredz no nākamā gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokli vairākām preču grupām, tostarp alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un enerģijas dzērieniem. Savukārt pēc diviem gadiem paredzēts atteikties no samazinātās likmes naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.