Uzņēmējs un bijušais miljonārs Valdis Kalnozols kopā ar sievu Kristīni pabeidzis desmit gadu garumā celto ģimenes māju Pierīgā, kas, pēc viņu teiktā, esot “pusmuižas” cienīga. Par to vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
Kalnozolu māja, kas aptver aptuveni 280 kvadrātmetru, tapusi paša Valda vadībā — viņš to uzbūvējis no pamatiem līdz pat durvju slēdzenei, izmantojot savu pieredzi būvniecībā. Īpašums iekārtots ar angļu stila stikla siltumnīcu, gaisa dārzu un sakoptām dobēm, radot greznu, taču mājīgu vidi.
Uzņēmējs intervijā atzinis, ka viņa sieva Kristīne bijusi “īstais ekonomijas dzinējspēks”, prasmīgi atrodot kvalitatīvus materiālus ar ievērojamām atlaidēm — piemēram, kāpņu margas, kas parasti maksā vairākus tūkstošus, viņa iegādājusies par dažiem simtiem eiro, bet grīdas segumu — tikai par pieciem eiro kvadrātmetrā.
“Braukājot pa Latviju, esam bijuši daudzās pusmuižās. Faktiski arī mūsu māja platības ziņā ir gluži kā tāda pusmuiža,” sacījis Kalnozols, piebilstot, ka drīzumā plānots pārcelties uz jauno mitekli.
