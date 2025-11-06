Dziedātāja Annija Putniņa novembra sākumā laidusi klajā savu trešo singlu “Atkal jau snieg” no topošā pirmā solo albuma, kas klausītājus sasniegs 2026. gada sākumā.
“Dziesma nav par sniegu, bet par vēsumu un attālumu, kas ienāk starp diviem cilvēkiem,” stāsta Annija.
“Tā ir aicinājums apstāties un ieklausīties otrā, lai sirdis atkal pukstētu vienā ritmā.”
Kompozīciju radījusi pati Annija, sadarbojoties ar Dagni Roziņu, bet mūzikas autors un aranžētājs ir Roberts Memmēns. Dziesma ieturēta blūza, kantrī un gospeļmūzikas noskaņās, kas Annijai ir īpaši tuvas.
Singlam tapis arī videoklips, savukārt albuma prezentācijas koncerts notiks 7. martā kultūras centrā “Ulbrokas pērle”, kur Annija kopā ar grupu un viesmāksliniekiem atskaņos jaunās un iemīļotās dziesmas. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”.
