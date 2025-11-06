Saeimas vairākums – 53 deputāti no "Jaunās Vienotības" ("JV"), "Progresīvajiem", "Apvienotā saraksta" ("AS") un Nacionālās apvienības (NA) – trešdien atsaucās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumam lēmuma pieņemšanu par vai pret izstāšanos no Stambulas konvencijas uzticēt nākamajai Saeimai. 

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) par to nebalsoja. Neviens no politiskajiem spēkiem savu pozīciju nav mainījis, taču uzskata, ka valsts interesēs ir nepieļaut tālāku spriedzes saasināšanos sabiedrībā, kas vienlaikus novērš uzmanību no svarīgiem valsts uzdevumiem, kā teikts NA paziņojumā.

Valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodoto likumprojektu "Par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" Saeima trešdien nodeva Ārlietu komisijai, vienlaikus nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 1. novembrim. Tas ir, pirms Saeimas pilnvaru beigām, kas nozīmē, ka šajā Saeimā šo projektu vairs nevarēs izskatīt un to mantos 15. Saeima. Valsts prezidents likuma nodošanu pārskatīšanai pamatoja ar pretrunām starp Saeimu un valdību, kas ir atbildīga par starptautisko līgumu īstenošanu.

E. Rinkēvičs arī uzsvēra – tas, ka vienas Saeimas un vienas valdības laikā konvenciju ratificē, bet pēc tam denonsē, dod pretrunīgu vēstījumu par Latvijas gatavību pildīt starptautiskās saistības.

Aicinot Saeimu šo jautājumu atstāt izlemšanai 15. Saeimā, E. Rinkēvičs sacīja: "Manuprāt, visdemokrātiskākais veids ir, ka vēlēšanu procesā partijas diskutē par jautājumiem, kas ir būtiski valsts attīstībai, un arī pauž viedokli, ko darīt ar šo konvenciju. Jaunā Saeima ar jaunu mandātu var šo jautājumu skatīt, neskatīt, pieņemt vai noraidīt." Taču šis nav vienīgais jautājums, par kuru Valsts prezidents E. Rinkēvičs aicināja partijas pozicionēties vēlēšanu kampaņā. Gada pirmajā pusē Rīgas pilī notika konference par konstitucionālo tiesību jautājumiem, kad ar politiķiem un ekspertiem notika diskusija ne tikai par referenduma ierosināšanai nepieciešamā sliekšņa samazināšanu, bet arī par vēlēšanu sistēmas maiņu un tautas vēlētu prezidentu. 

