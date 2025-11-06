Lietuvā pabeigti būvdarbi četru joslu šosejas posmā "Via Baltica" no Marijampoles līdz Polijas robežai, līdz ar to apmēram 400 km attālumu no Kauņas līdz Varšavai ikviens braucējs var veikt pa ātrgaitas maģistrāli, ievērojami ietaupot laiku un nervus, jo arī Polija nesen pilnībā pabeigusi savas "Via Baltica" daļas pārbūvi par ātrgaitas šoseju, izbūvējot apvedceļu ap Lomžas pilsētu.

Autoceļa atklāšanā piedalījušies Polijas prezidents Karols Navrockis un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, uzverot, ka šim ceļam ir ne tikai milzīga ekonomiskā nozīme, bet tam būs svarīga loma arī reģiona aizsardzībā, jo pa to iespējamā kara gadījumā varētu ātrāk pārvietot NATO karaspēku uz Baltijas valstīm.

"Via Baltica" ir viens no lielākajiem infrastruktūras projektiem ne tikai Lietuvā, tas ir stratēģiski svarīgs maršruts no drošības viedokļa. Šis 970 kilometru garais autoceļš sākas Polijas galvaspilsētā Varšavā, šķērso Lietuvu, Latviju un Igauniju, aizvedot līdz Tallinai.

Jaunatklātais ceļa posms stiepjas cauri tā dēvētajam Suvalku koridoram, kas ir šaura zemes strēle starp Baltkrieviju un Krievijai piederošo Kēnigsbergu. Tas ir turpinājums arī Latviju šķērsojošajam "Via Baltica" autoceļam. Rekonstruētais 12 kilometru garais maģistrāles posms izmaksājis apmēram 155 miljonus eiro un ievērojami uzlabo divējāda lietojuma potenciālu, sniedzot iespēju stiprināt drošību ne tikai Lietuvā, bet visā Baltijā. Kā uzsvēris arī Lietuvas prezidents Nausēda, Suvalku koridoram ir īpaša nozīme, un tas esot skaidri atspoguļots NATO reģionālajos aizsardzības plānos. Jaunatklātā maģistrāle esot svarīga militārās mobilitātes artērija un "vārti uz Eiropu", 

