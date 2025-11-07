Noslēgusies pirmā mūzikas industrijas konference "Riga Music Week".

5. un 6. novembrī, Rīgā, Tallinas ielas kvartālā pirmo reizi norisinājās "Riga Music Week" – jauns Baltijas mēroga "showcase" festivāls un mūzikas industrijas konference "Riga Music Week x KIT'25", kas pulcēja vairāk nekā 50 māksliniekus un 500 nozares profesionāļus, tostarp aptuveni 200 viesus no Eiropas, piepildot galvaspilsētu ar koncertiem, diskusijām un radošu enerģiju.
Divu dienu laikā notika paneļdiskusijas, tīklošanās pasākumi un koncerti, kurus augstu novērtējuši starptautiskie viesi, tostarp Eurosonic Noorderslag pārstāvis Roberts Meijerinks un Coldplay atklājēja Debs Wild. Viņi uzsvēruši festivāla augsto kvalitāti, lielisko organizāciju un Baltijas reģiona potenciālu kļūt par nozīmīgu punktu Eiropas mūzikas kartē.
"Riga Music Week" piedāvāja plašu muzikālo spektru — no indie un elektronikas līdz eksperimentālām skaņām — un aktuālas tēmas par mākslinieku menedžmentu, eksportu un ilgtspēju. Pasākumu rīkoja Music Latvia un Kompānija NA, ar Rīgas domes un nozares organizāciju atbalstu.
Aplūko foto no "Riga Music Week":
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu