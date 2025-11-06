Pašmāju metālisti "Relicseed" publicē video dziesmai "Ideoloģija". Skaņdarbs iekļauts 2017. gadā izdotajā albumā ar tādu pašu nosaukumu.
Ieraksts izceļas ne tikai ar grupai neierasti zemo skanējumu, bet konceptuālo vēstījumu: "Visas dziesmas tapa vienā rāvienā: apsēdos un uzrakstīju gan tekstus, gan mūziku," albuma radīšanas procesu atceras Edgars Rakovskis. "Tobrīd eksperimentējām ar septiņstīgu ģitārām un digitālajiem procesoriem, kas acīmredzami pavēra jaunus radošos apvāršņus."
Kāpēc video tikai tagad? "Nesen noklausījāmies visu albumu un sapratām, ka tieši tagad ir atbilstošais laiks pienācīgi publicēt tieši šo dziesmu."
Par grupu
"Relicseed" dibināta 2004. gadā un ir viena no pieredzējušākajām smagās mūzikas apvienībām Latvijā. Grupa izdevusi trīs albumus, kā arī vairākkārt koncertējusi ASV, Vācijā, Francijā, Polijā, Itālijā, Šveicē, Spānijā, Ungārijā, kā arī Japānā un citās valstīs, dalot skatuvi ar tādām grupām kā TESTAMENT, Mushroomhead, TYR, Sirenia un Unleash The Archers. Grupā muzicē Edgars Rakovskis, Jānis Narbuts un Dainis Paškevičs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu