3. novembrī mūžībā devusies Latvijas Mākslas akadēmijas un tās Latgales filiāles docente Inta Pujāte (1957–2025) – mākslas zinātniece, pētniece un ilggadēja pedagoģe.
Rēzeknē dzimusī Pujāte specializējās 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma Latvijas mākslas izpētē, īpaši pievēršoties Jaņa Rozentāla daiļradei un laikmeta kultūras videi. 2024. gadā viņa aizstāvēja promocijas darbu “Fotogrāfija Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā”, sniedzot nozīmīgu pienesumu Latvijas mākslas vēstures pētniecībā.
Kopš 2006. gada Pujāte mācīja Latgales filiālē, vadot lekcijas ikonogrāfijā un Rietumeiropas mākslas vēsturē. Kolēģi viņu raksturo kā prasīgu, sirsnīgu un iedvesmojošu pasniedzēju.
Atvadīšanās no Intas Pujātes notiks 8. novembrī plkst. 11.00 Ilzeskalna kapličā, apbedīšana Vārkaļu kapos Ilzeskalna pagastā.
