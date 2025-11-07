Premjeres Evikas Siliņas ("JV") vadītās valdības koalīcija ceturtdien izturēja savu pirmo nopietno šā gada pārbaudījumu.

Ar balsu vairākumu pirmajā lasījumā ir pieņemts nākamā gada un vidēja termiņa trīs gadu budžeta ietvara projekts, kā arī to pavadošie likumprojekti. Arī debatēs par valsts galveno finanšu dokumentu atbalsojās mēnesi ilgās diskusijas un strīdi par Stambulas konvenciju, kas sašķēla ne tikai sabiedrību, bet arī koalīciju. Savstarpējās uzticības mazināšanās starp Zaļo un zemnieku savienību un "Progresīvajiem" var atstāt iespaidu arī uz citu lēmumu pieņemšanu.

Nākamais pārbaudījums, kas sagaida koalīciju, ir vienošanās par priekšlikumiem uz budžeta izskatīšanu galīgajā lasījumā, kas plānota 3. decembrī. Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ir sagatavojusi virkni ierosinājumu par izdevumu samazināšanu, lai šo finansējumu novirzītu veselības aprūpei. Līdzīgas iniciatīvas gatavojas iesniegt arī opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" ("AS"), piedāvājot sākt ar izdevumu samazināšanu valsts pārvaldē.

Jānis Vitenbergs (NA) solīja, ka arī Nacionālā apvienība ar saviem priekšlikumiem gatavojas "ievērojami uzlabot valsts budžeta projektu, kas nav sliktākais budžets". Viņa balsī bija jūtams gandarījums, ka šoreiz gaidāmas diskusijas pirms budžeta pieņemšanas otrajā lasījumā, jo priekšlikumus sola gan ZZS, gan "Jaunā Vienotība" ("JV"). Tā gatavojas meklēt finanšu avotus, lai atbalstītu cīņu pret vardarbību, par ko informēja "JV" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.

Edgars Putra ("AS") gan atklāja, ka tomēr kāds agrāko laiku paradums vēl ir saglabājies. "Pie opozīcijas nāk vienas koalīcijas partijas cilvēciņi un saka – ja mēs kādu mazu tērējošu priekšlikumu iesniegsim, tad viņi mūs atbalstīšot. Nē, šoreiz tā nebūs. 

