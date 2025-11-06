Doma laukumā uz protestu pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pulcējušies vismaz 10 000 cilvēku

Doma laukumā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas ceturtdienas vakarā pulcējušies vismaz 10 000 cilvēku, liecina Valsts policijas aplēses.
Aģentūra LETA novēroja, ka cilvēki vēl turpina nākt, turklāt pulcējas ne tikai Doma laukumā, bet arī tuvējās šķērsielās.
Starp sanākušajiem ir gan ģimenes ar maziem bērniem, gan arī gados vecāki cilvēki. Protesta dalībniekiem pievienojās arī Saeimas deputāti, tostarp no "Jaunās vienotības".
Sanākušie ar plakātiem aicina neizstāties no Stambulas konvencijas. Manāmi arī plakāti, kuros attēlotas trīs zvaigznes, iedvesmojoties no Brīvības pieminekļa.
Sanākušie rokās tur Latvijas un Eiropas Savienības karogus, kā arī izmanto telefonu zibspuldzes un citus apgaismes rīkus. Atsevišķi dalībnieki tērpušies tautas tērpu elementos. Daudzi ir uzvilkuši mugurā sarkanas drēbes, kā to aicināja pasākuma organizatori.
Protesta dalībniekus uzrunā sabiedrībā atpazīstamas personas, tostarp Velta Čebotarenoka un Dainis Īvāns. Viņu uzrunu starpā pūlis izkliedza tādus saukļus kā "Nodevība!", "Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju!" un citus, kā arī skandēja dziesmas.
Notiekošo uzrauga liels skaits likumsargu, kuri ir manāmi ne tikai Vecrīgas sirdī, bet arī tās apkārtnē. Dažiem policistiem ir līdzi arī suņi.
Sociālajos tīklos publiskotie video liecina, ka arī citviet Latvijā sanākušie vienojas dziesmās. Atsevišķās Latvijas pilsētās protestos sapulcējusies no dažiem desmitiem līdz dažiem simtiem cilvēku, liecina policijas aplēses.
Protesta akcijas pret Latvijas izstāšanos no konvencijas ceturtdien notiek arī citās Eiropas valstīs un pat ASV.
Lai gan Saeima gala lēmuma pieņemšanu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas atlikusi, protesta organizatori iepriekš lēsa, ka pasākumā varētu piedalīties vairāk nekā 5000 cilvēku.