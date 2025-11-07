Latgales rajona tiesa Daugavpilī 3. novembrī pabeidza skatīt krimināllietu, kurā Ķīnas Tautas Republikas pilsonis apsūdzēts cilvēktirdzniecībā. 

Restorāna īpašnieks, kurš Daugavpilī nodarbinājis savu tautieti ķīnieti, tika attaisnots. 

Ķīnas pilsonis Jukuns J. tiek apsūdzēts par to, ka viņš ekspluatācijas nolūkā, izmantojot personas atkarību un ievainojamību, turējis kalpībā savu tautieti – 1995. gadā dzimušo ķīnieti Huangu D. Apsūdzētais vainu neatzīst, tāpēc krimināllietā tika veikta visu pierādījumu pārbaude.

Šis kriminālprocess tika sākts 2021. gadā, kad Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde saņēma informāciju no biedrības "Centrs Marta" Rēzeknes filiāles, ka, iespējams, notiek cilvēku tirdzniecība kāda Daugavpils uzņēmuma restorānā. Policija šo informāciju pārbaudīja, un tā apstiprinājusies. Kad kārtības sargi ieradušies šajā restorānā, viņi sastapa tur Huangu D., kurš paskaidrojis, ka tiek nodarbināts uzņēmumā, bet nav saņēmis atalgojumu. Restorāna īpašnieks Jukuns J. viņam bija atņēmis personu apliecinošus dokumentus. Biedrību "Centrs Marta" par šo situāciju bija informējusi kāda trešā persona, kurai cietušais bija sūdzējies par saviem apstākļiem Latvijā. Šī trešā persona bija lūgusi biedrībai palīdzēt Huangam, jo viņš tika nesamērīgi ierobežots, nodarbināts ilgas darba stundas (katru dienu 12 stundas), turklāt valodu nezināšanas dēļ viņam nebija iespējas lūgt līdzcilvēku palīdzību.

Dokumenti un līgums pie apsūdzētā

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka 2021. gadā Jukuns J. ar Ķīnas paziņu starpniecību meklēja pavāru darbam savā restorānā Daugavpilī. 17. jūlijā Latvijā no Ķīnas ieradies Huangs, kurš vēlējies strādāt Jukuna restorānā un savas pavāra prasmes apliecinājis ar attiecīgiem dokumentiem. 

