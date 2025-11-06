Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks intervijā LTV “Rīta panorāmā” sacīja, ka, izlasot Stambulas konvenciju “krustām šķērsām”, viņš neredz pamatu uztraukties, ka tā Latvijai uzspiestu kaut ko nepieņemamu. Ruks uzsvēra – vardarbība ir nopietna problēma, un jāizmanto visi instrumenti, lai ar to cīnītos.
Pēc viņa teiktā, konvencija veicina vardarbības atklātību, jo upuri bieži klusē kauna vai atkarības dēļ. “Mums nevar uzspiest neko, kas nav pieņemams – likumus pieņem Saeima,” norādīja Ruks.
Arī centra “Marta” vadītāja Iluta Lāce Latvijas Radio atzina, ka pēc konvencijas ratifikācijas ieviesti bargāki sodi un palielinājies upuru skaits, kas meklē palīdzību.
Skaties LTV “Rīta panorāmas” sižetu.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu