Neraugoties uz pagājušajā nedēļā sasniegto Stambulas konvencijas noliedzēju uzvaru, absurda teātris mūsu valstī turpinās. Valsts augstākais likumdevējs ir teicis savu vārdu, Saeimas deputātu vairākuma griba ir apstiprināta. 

Turpinājumam būtu jānotiek likumdošanā nostiprinātajā kārtībā. Bet jampadracis turpinās.

Tas, ka Stambulas konvencijā patiesībā nav tā velna ar trīsžuburu ragiem, ko tajā redz viena strīdnieku puse, tāpat kā tur nav tās iedomātās priekšrocības, kuras mēģina savā labā iztulkot otra puse, jau sen ir skaidrs katram kaut cik domāt spējīgam cilvēkam. Ir mums tā konvencija vai nav, nekas nemainīsies. Par to debatēt ir tikpat lietderīgi kā pūst ziepju burbuļus. Tomēr visa šī ņemšanās ap konvenciju ir pārliecinoši parādījusi, cik viegli cilvēki ir manipulējami. Un galvenais – 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē