Oktobra pēdējā dienā Mūžībā aizsaukts izcilais vēsturisko romānu autors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virsleitnants, zemessargs Jānis Lejiņš.
Rakstnieks Jānis Lejiņš uzskatīja, ka katrai tautai ir tiesības uz pašas rakstītu vēsturi. "Latvieši taču bijuši vai visur! Viņi bija arī talantīgi karavadoņi un saimnieciskie vadītāji. Runājot par mūsu tautiešiem pasaulē, īpaši par pēckara trimdiniekiem, viņu sasniegumus un izcilību var tikai apbrīnot. Latvieši nav vārgulīgi, esam garā un fiziski stipri, turklāt mums piemīt īpaša skaistuma izjūta un dabas mīlestība. Mums ir viss pamats stāvēt taisnu muguru, būt lepniem par saviem senčiem." Ar saviem darbiem Jānis Lejiņš ir cēlis latviešu pašapziņu, kuru centušās nogremdēt visas iekarotāju tautas.
Savulaik rakstnieks Zigmunds Skujiņš teicis: "Pašreiz latviešu literatūrā par vissvarīgāko uzskatu Lejiņa "Zīmogu sarkanā vaskā", jo viņam nopietns piegājiens, turklāt Lejiņš iet tajā virzienā, kurā neviens cits patlaban nestrādā." Jānis Lejiņš daudz slavēts par jaunu pieeju vēsturiskajai literatūrai Latvijā, un literatūrkritiķis Guntis Berelis uzsvēris: "Lejiņš izvēlējies principiāli atšķirīgu ceļu, kāds latviešu prozā līdz šim nav manīts." Pēc triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā" otrās daļas, romāna "Ķēniņš" (2004), iznākšanas Jānis Lejiņš saņēma Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu par vērienīgu un būtisku latviešu nacionālās vēstures un pašapziņas atainojumu, rādot senās baltu zemes kā augsti attīstītas valstiskas formācijas ar savu politisko struktūru un likumdošanu. Par nākamo romānu "Rūnas" (2009) viņš ieguva Latvijas Literatūras gada balvu par labāko prozas darbu. Romāns "Kamera obskura" (2012) saņēmis sabiedrisko mediju balvu "Kilograms kultūras".
Lai gan rakstnieks galvenokārt pazīstams kā viena no visvairāk atkārtoti izdotā mūsdienu latviešu literatūras daiļdarba – triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā" – autors, Lejiņš sarakstījis arī stāstu krājumu "Mūsu Stacija" (1988), romānu "Vīrieša sirds" (2017), bijis scenārija autors TV filmai "Vienas vasaras zieds" (1997) un kopā ar Virdžīniju Lejiņu tapis romāns "Straupes pilskungi" (2021). Kopīgi tapa arī scenārijs un iesākts darbs, lai filmā iedzīvinātu populāro triloģiju "Zīmogs sarkanā vaskā". "Esmu sevī izdzīvojis visus savu stāstu tēlus, visus līdz pēdējam, kuri vien manos darbos ir parādījušies. Turklāt viena lieta ir tēlam parādīties kādā nelielā epizodē, bet, lai šī epizode vai notikums nokļūtu romānā, man jāizdzīvo visa viņa dzīve – no sākuma līdz brīdim, kad viņš nonāk grāmatā, turklāt tā jāizdzīvo arī pēc tam."
Savulaik rakstnieks strādājis arī Latvijas Televīzijas Literatūras un mākslas raidījumu redakcijā, laikrakstā "Literatūra un Māksla", kā arī žurnālā "Karogs", bijis Nacionālās Aizsardzības akadēmijas žurnāla "Kadets" redaktors.
Jānis Lejiņš bija ne tikai Latvijas vēstures vētītājs un aprakstītājs; jau Zemessardzes pirmsākumos – 1991. gadā – viņš aizsāka arī zemessarga gaitas un vēl nesen uzsvēra: "Virsnieks nemēdz būt bijušais, un es kādā citā dzīvē, citos laikos būtu gribējis būt karavīrs. Vislabāk es jūtos Latvijas laukos, kur pat tālu prom no pilsētām, tālos nostūros mīt tik gaiši ļaudis. Ir tik brīnišķīgi redzēt, ko katrs paveicis, kā sakopta vide. Vienmēr atkārtoju – katram iespēju robežās, savu vēlmju robežās jāmēģina darīt to, ko uzskatām par labāko. Militāros terminos runājot, vienmēr esam bijuši priekštilta pozīcijā. Patiešām ir fantastiska lieta salīdzinoši tik nelielai tautai spēt izdzīvot tik nelielā teritorijā."
