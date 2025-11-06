Latvijas hokeja izlase šodien Vācijas pilsētiņā Landshūtē pret mājiniekiem sāks pirmo no diviem pārbaudes turnīriem, kurā treneriem būs iespēja vērtēt kandidātus olimpiskajam sastāvam, bet vairākiem spēlētājiem šī būs lieliska iespēja tikt pie jauniem līgumiem Eiropā.
Piespiedu izmaiņas
Citus gadus novembra vai decembra pauzēs uz izlasi tika aicināti daudzi jaunie, bet šoreiz, ņemot vērā olimpiādes tuvošanos, Latvijas izlasē sapulcināti teju visi labākie no Eiropā spēlējošajiem. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš, kura palīgu pulku papildinājis pats Sandis Ozoliņš, atklāja, ka sastāva aprises Vācijas kausa izcīņai sāka veidot jau septembra beigās. Tiesa, būtisku lomu nospēlēja vairāku hokejistu savainojumi. Aizsargs Kristiāns Rubīns Čehijā rokas traumu guva vēl pirms sezonas sākuma, Šveicē līdzīga liksta oktobra vidū piemeklēja uzbrucēju Rūdolfu Balceru. Traumēto pulkam pievienojās arī vārtsargs Kristers Gudļevskis, kuram veikta operācija, savukārt pēdējā brīdī veselības likstu dēļ izkrita aizsargs Roberts Mamčics un uzbrucējs Haralds Egle. "Rubīnam un Balceram decembra beigās, janvāra sākumā vajadzētu jau kāpt uz ledus, lielāka neskaidrība ir par Gudļevski – viņam atlabšanai būs nepieciešami trīs līdz četri mēneši," par izlases pamatvērtībām saka izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis. Ja kādam neveicas, citam tā ir iespēja. Gudļevska vietā izlasē ir labi sezonu Šveicē sākušais Ivars Punnenovs, Mamčics uz lielo izlasi jau tagad pavēris ceļu topošajam Latvijas hokeja spīdeklim Albertam Šmitam, savukārt Egles vietā izsaukumu saņēmis Latvijas hokeja virslīgas rezultatīvākais spēlētājs Kārlis Ozoliņš no Liepājas, kas šajā gadījumā ir patīkams reveranss pašmāju čempionātam.
No pavasara Stokholmas sastāva, kas pasaules čempionātā ieņēma desmito vietu, ierindā ir 11 spēlētāji – vārtsargs Gustavs Grigals, aizsargi Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Jānis Jaks un Kristaps Zīle, kā arī seši uzbrucēji – Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Dzierkals, Oskars Batņa, Rihards Bukarts, Toms Andersons un Filips Buncis. No tiem, kas Stokholmā nespēlēja, bet tagad ir komandā, jāizceļ Miks Indrašis, Renārs Krastenbergs un Roberts Bukarts.
Daugaviņa un Bukartu iespēja
Olimpiskais sastāvs būs jānosauc jau pirms gadumijas, tajā iekļaujot 25 spēlētājus. Ja kāds traumēsies un Milānā nevarēs spēlēt, tad būs 35 rezervistu liste un līdz pat turnīra sākumam, 11. februārī, būs iespējams veikt izmaiņas.
Skaidrs, ka aptuveni puse Latvijas hokeja olimpiešu šobrīd spēlē Ziemeļamerikā.
Vispirms jau seši mūsējie Nacionālajā hokeja līgā (NHL) – vārtsargi Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, aizsargs Uvis Balinskis, uzbrucēji Zemgus Girgensons, Rodrigo Ābols un Teodors Bļugers var būt droši, ka viņi, ja vien būs veseli, būs Milānā. Seši uzbrucēji ir līmeni zemākajā Amerikas Hokeja līgā (AHL), no viņiem vismaz trijiem (Eduardam Tralmakam, Danam Ločmelim, Anrī Ravinskim) vietai izlasē vajadzētu atrasties. Par pārējām vietām olimpiskajā sastāvā gaidāma sīva cīņa, jo Vītoliņam allaž paticis norādīt, ka visiem iespējas ir vienādas – brauks labākie.
Plusiņu krāšana notiks trīs mačos Landshūtē pret Vāciju, Slovākiju un Austriju. "Šis būs nozīmīgāks turnīrs nekā decembrī Slovākijā, kur būs tikai divas spēles. Mums virkne spēlētāju ir bez līgumiem, noteikti atbrauks daudzu klubu menedžeri, un tā ir iespēja viņiem sevi parādīt," uzsver treneris.
Bez līguma ir brāļi Roberts un Rihards Bukarti, kā arī šogad pasaules čempionātā debitējušais Filips Buncis. Ja Bukarti līdz gadu mijai netiek pie darba, viņu izredzes iekļūt olimpiskajā sastāvā būs tuvu nullei. Lielu likmi uz šo turnīru liek arī izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš sezonu sācis Latvijas čempionē "Mogo/RSU", taču arī saprot, ka olimpiskā statusa iegūšanai jāspēlē augstākā līmenī.
Komplimenti Šmitam
Īpaša intriga ir 17 gadus vecā aizsarga Alberta Šmita debija lielajā izlasē. Vēl septembrī Vītoliņš viņu redzēja kā U-20 izlases spēlētāju, bet mēnesi vēlāk viņš jau ir reāls pretendents uz krietni nozīmīgāku lomu Latvijas hokejā. "Vēl septembra beigās domāju, ka Šmitam vajadzētu iet pakāpeniski, vispirms U-20 izlasē, bet lielajā ņemt viņu pirms pasaules čempionāta. Taču viņš fantastiski iesāka sezonu, spēles laiks viņam ir liels, vairāk par 20 minūtēm pirmajā aizsargu pārī spēcīgā čempionātā Somijā. Ja būtu 8–10 minūtes, arī tas būtu forši, bet tagad redzu, ka viņš ir gatavs pieaugušo hokejam. Gribas redzēt viņu dzīvajā, lai jau skatītos arī olimpiādes kontekstā. Tas ir forši, ka mums ir tāds jauns spēlētājs, iespējams, šobrīd labākais jaunais hokejists Eiropā. Uz viņu brauc skatīties, brauks arī uz turnīru Vācijā, un tas visam Latvijas hokejam nāk tikai par labu.
Šmits ir nobriedis pieaugušo hokejam, nav tā, ka tikai piespēlē, jo arī pats nebaidās uzņemties atbildību. Viņš neizvēlas vienkāršākos ceļus, slidošana laba, liels augumā, spēcīgs, arī metiens Albertam ir spēcīgs un precīzs,"
rūjenieti slavēja Vītoliņš. Oktobrī Šmits Somijas čempionātā guva piecus no saviem sešiem šosezon iemestajiem vārtiem. Vītoliņš uz provokatīvu jautājumu – kurš 17 gadu vecumā ir labāks – Šmits vai savulaik Sandis Ozoliņš –, Harijs priekšroku tomēr atdeva savam šā brīža kolēģim.
Pieredzes netrūks arī pretiniekiem
Vācijas kausa izcīņa hokejā notiks 36. reizi, bet Latvijas izlasei tā būs trešā viesošanās šajā turnīrā. Pirmā bija 2006. gadā, iepriekšējā pirms pieciem gadiem, kad kovida apstākļos (bez skatītājiem) pretiniekos bija Vācija un šīs valsts U-23 izlase. Trešo gadu pēc kārtas turnīrs notiek vienā no Vācijas hokeja centriem Landshūtē.
Mājiniekiem šis ir svarīgs turnīrs, jo decembra izlašu pauzē viņi nespēlēs, līdz ar to nākamreiz izlase kopā sanāks tikai janvāra beigās, jau pirms Milānas olimpiskajām spēlēm. Vācijas izlasei būs pieredzējis sastāvs, jo 18 spēlētājiem ir vismaz viena pasaules čempionāta pieredze, no tiem astoņi vīri piedalījās šī gada planētas meistarsacīkstēs, kur vācieši bija vienu pozīciju virs Latvijas – devītie. Lielākā pieredze ir aizsargam Moricam Milleram ar 212 spēlēm izlasē, viņam seko uzbrucēji Jasins Ēlics (118) un Dominiks Kahuns (109).
Slovāki izvēlējušies citu stratēģiju, vairākus potenciālos izlases spēlētājus šoreiz neizsaucot, bet dodot viņiem iespēju atpūsties pēc saspringtā sezonas sākuma (23 spēles divu mēnešu laikā). Tas attiecas uz četriem Čehijas čempionvienības Brno "Kometa" hokejistiem un uz Šveicē spēlējošo Tomāšu Tataru, kurš atgriezies Eiropā pēc 14 sezonām NHL. Decembrī, kad notiks "Kaufland Kausa" izcīņa Slovākijā, kurā piedalīsies arī Latvija, viņi būšot ierindā. Neskatoties uz to, arī slovākiem sastāvs solīds – 13 no 25 hokejistiem šosezon spēlē Čehijā, divi Zviedrijā, viens Somijā, pārējie dzimtenē. Komandā kā palīgs atgriezies arī iepriekšējais galvenais treneris Kreigs Remzijs. Kanādietis pavasarī smagi slimoja ar pneimoniju, tāpēc izlasē pēdējā brīdī notika trenera maiņa. Oršāgs šobrīd gan palicis kā galvenais. No iepriekšējā pasaules čempionāta slovākiem ir seši aizsargi un seši uzbrucēji. Stokholmā slovāki izgāzās, jo septiņos mačos iemeta tikai deviņas ripas, paliekot 11. vietā.
Pēc iepriekšējā pasaules čempionāta uz viļņa ir Austrijas hokejs.
Viņi Vācijas kausā spēlēs ceturto gadu pēc kārtas. Interesanti, ka austrieši pirms šī turnīrā kopā sapulcējās uzreiz Landshūtē. No izlasē iekļautajiem 21 hokejists spēlē vietējā līgā (seši Zalcburgā, pieci Klāgenfurtē), bet četri Šveicē, tostarp Balcera komandas biedrs Cīrihē Vincencs Rorers, kurš pasaules čempionātā guva četrus vārtus, no tiem divus pret Latviju. No Stokholmas viņiem tagad izlasē ir trīs vārtsargi, pieci aizsargi un septiņi uzbrucēji. Tiesa, Austrija vienīgā no šī kvarteta februārī nespēlēs olimpiskajā Milānā.
Jauna dizaina krekli
Turpinot tradīciju un ik pa četriem gadiem mainot Latvijas izlases spēļu kreklu dizainu, uz Vāciju valstsvienība dosies jaunā paskatā. Jauno kreklu dizainā īpašs akcents likts uz vienkāršību, nacionālo identitāti un cieņu pret Latvijas hokeja vēsturi. Dizaina autors Haralds Apinis norāda, ka mērķis nebija radīt retro kreklus, bet gan saglabāt laikmetīgu vienkāršību un eleganci. "Šobrīd sportā atkal atgriežas klasika un tīras līnijas, un arī mēs pilnībā esam atgriezušies pie Latvijas nacionālajām krāsām. No jaunajām formām esam izslēguši melno toni, aizstājot to ar tumši sarkanu," kreklu izskatu komentē dizaina autors. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas hokeja izlases ģerbonim – to smalkā drukā apvij Latvijas valsts himnas vārdi. Līdzjutēji jaunos kreklus no nākamās nedēļas varēs iegādāties "Sportland" veikalos.
