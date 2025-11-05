Opozīcijas deputāti Jānis Vitenbergs (Nacionālā apvienība), Andris Kulbergs un Edgars Tavars ("Apvienotais saraksts"), izskatot "Piesārņojuma likumu" 9. oktobra Saeimas sēdē, brīdināja, ka, izpildot šī likuma prasības, degvielas cena uzpildes stacijās 2030. gadā palielinātos par 40 centiem.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) noraidīja tik strauju degvielas cenu pieaugumu. Turpretim Ieva Ligere, LDTA izpilddirektore skrupulozi sarēķināja, ka pie nemainīgas degvielas iepirkuma cenas un nodokļiem zaļināšanas prasību dēļ degvielas cena 2030. gadā varot pieaugt par 33,2 centiem 95. markas benzīnam un pat par 51 centu dīzeļdegvielai (ar PVN). Tātad ar visiem nodokļiem degvielas cena sasniegtu divu eiro robežu. Vai tiešām izmešus no transporta, mazās rūpniecības un mājām vajag samazināt par 17% līdz 2030. gadam, kad mūsu prioritāte ir aizsardzība pret iespējamo Krievijas agresiju? Uz šo jautājumu atbild ministrs Kaspars Melnis un Krišjāņa Kariņa labā roka, Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks (JV).
