Pagājušajā nedēļā Latgalē aizturēti pieci naudas kurjeri, kas ir piedalījušies krāpšanas shēmās, informē Valsts policija.
Kāda Daugavpils iedzīvotāja 28. oktobrī saņēma vairākus zvanus no "iestāžu darbiniekiem", kuri mēģināja izkrāpt 10 000 eiro. Iedzīvotāja identificēja ienākošo zvanu kā krāpniecisku, paziņojot policijai. Likumsargi organizēja krāpšanas shēmā iesaistītā naudas kurjera identificēšanu un aizturēšanu. Policijas darbinieki aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti.
Cita Daugavpils iedzīvotāja saņēma zvanus no telefonkrāpniekiem vairāku dienu garumā – no 27. līdz 30. oktobrim – un beigās nodeva naudas kurjeram 8700 eiro. 30. oktobrī krāpnieki turpināja zvanīt personai, lai izkrāptu 10 000 eiro, un tad seniore identificēja zvanu kā krāpniecisku un paziņoja par to policijai. Likumsargi aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija ieradies pēc naudas. Vīrietis kā naudas kurjers ir piedalījies arī citās krāpšanas shēmās.
Tāpat 30. oktobrī saņemta informācija, ka Augšdaugavas novadā pie kādas iedzīvotājas bija ieradies naudas kurjers, kuram persona nodeva 15 000 eiro skaidrā naudā. Iepriekš sieviete bija saņēmusi vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras it kā pārstāv AS "Latvenergo" un policiju. Šajā gadījumā cietušās kaimiņš pamanīja, ka no kāpņutelpas iznāk aizdomīgs vīrietis, un nolēma viņu aizturēt paša spēkiem. Likumsargi ieradās notikuma vietā un, pateicoties kaimiņa vērībai, izdevās novērst krāpšanas gadījumu. Likumsargi noskaidroja, ka aizturētais naudas kurjers bija ieradies notikuma vietā savas paziņas uzdevumā. Valsts policija aizturēja arī 2009. gadā dzimušu vīrieti. Zināms, ka abi vīrieši pildīja naudas kurjera lomu arī citās krāpšanas shēmās.
Kāds Preiļu novada iedzīvotājs 29. oktobrī saņēma vairākus telefonzvanus no nepazīstamām personām. Vīrietis tos uzreiz identificējis kā krāpnieciskus un par to paziņoja likumsargiem. Vīrietim nepazīstamās personas telefoniski norādīja, ka mājās esošā skaidrā nauda ir jādeklarē un viņa dzīvesvietā ieradīsies persona, kurai jānodod 5500 eiro.
Likumsargi aizturēja 1995. gadā dzimušu naudas kurjeru. Visos gadījumos sākti kriminālprocesi.
