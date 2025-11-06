Nule lauksaimniecībā oficiāli noslēgusies valdības noteiktā ārkārtējā situācija, taču zemnieki turpina cīnīties ar postošo lietu sekām. Turklāt šis ir jau trešais grūtais gads – pirms tam lauksaimnieki piedzīvoja sausumu, un nozari ietekmēja Krievijas iebrukums Ukrainā. 360 TV Ziņas devās uz Preiļu novadu uzzināt vairāk.
360 TV Ziņas tikās ar Preiļa novada lauksaimniekiem, lai noskaidrotu, kāda ir situācija
Lauksaimnieks Pauls Sermais, kurasaimniecībā ir vairāk nekā trīs simti lopu un vairāk nekā trīs simti hektāru graudaugu audzēšanai atzīst: “Situācija ir gana nopietna un bēdīga.”
Galēnu pagastā vasaras lietavas laukus pārvērta burtiski ezerā. Līdz ar to raža ir slikta, turklāt arī graudu iepirkuma cenas ir ļoti zemas. Savukārt lopiem lietavu dēļ nebija iespējams sagatavot kvalitatīvu barību.
Pauls Sermais skaidro, ko tas nozīmē: “Tie ir vēl izdevumi, jo ir jāpērk kaut kas labs klāt, papildu barība, lai sabalansētu barību un govis dotu piena daudzumu, ko plānojam.”
Ražošanas izmaksas jau ilgstoši pārsniedz saimniecību ienākumus.Latvijā šā gada nelabvēlīgie laikapstākļi skāruši gandrīz 90 tūkstošus hektāru, radot vairāk nekā simt miljonu eiro zaudējumu. Daudzi zemnieki aizkadrā neslēpj, ka ir grūti par šo runāt. Kāds pat pieņēmis lēmumu par saimniecības likvidāciju. Citi mēģina savilkt jostas, bet daudz variantu neesot.
Tikmēr cerība laicīgi iesēt vismaz ziemājus arī zudusi – sēja aizkavējusies par vairākām nedēļām, radot bažas arī par nākamā gada ražu. Kamēr Paula lauki vismaz izskatās cerīgi, citviet ziemāji turpina slīkt ūdenī un arī laikapstākļu prognozes ir, citēju, katastrofālas.
Latvijas lauku konsultāciju centra augkopības eksperts Andris Skudra skaidro: “Augiem trūkst skābeklis, augi nevar optimāli attīstīties. Pēdējie sējumi, kas ir Vidzemes pusē sēti, tas jau ir 7.oktobris, šobrīd viņi ir tikai sadīguši.”
Līdz ar to ir risks tā pārziemošanai. Dauzviet lauki joprojām nav apsēti. Šobrīd zemnieki izmisīgi gaida Eiropas piešķirto finansējumu Latvijai vairāk nekā četru miljonu apmērā, taču joprojām neesot skaidrs kurš un kādā apmērā saņems atbalstu.
Lai palīdzētu zemniekiem pārvarēt šo krīzi, izveidots, tā teikt, palīdzības tālrunis, kur var saņemt gan juridiskas, gan cita veida konsultācijas.
