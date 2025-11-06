Reperi AFK un Kirils (pazīstams arī kā Jigxclusive Beats) laiduši klajā savu pirmo kopīgo singlu “Viņa gribēja reperi” – ironisku un enerģisku sveicienu visām reperu draudzenēm. Dziesma stāsta par 21. gadsimta attiecībām, kurās mīlestība kļūst par emociju karuseli starp radošu personību un viņa partneri.
Singls ir pirmais vēstnesis no dueta gaidāmā EP “Cilvēkbūšana”, kas ar humoru un pašironiju aplūkos cilvēku ikdienas paradumus un stereotipus. Ieraksts tapis “401 studijā”, kur abi mākslinieki ļāvušies brīvai radošajai plūsmai — vārdi un bīts radušies vienas sesijas laikā.
Dziesmas vāka dizainu veidojis pats Kirils, bet klausītāji “Viņa gribēja reperi” jau var dzirdēt visās straumēšanas platformās.
