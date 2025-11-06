Ņujorkas mēra vēlēšanās otrdien uzvarējis demokrātu kreisā spārna pārstāvis Zohrans Mamdani, liecina ASV mediju sniegtās aplēses.  

Mamdani atbalstījuši nedaudz vairāk par 50% vēlētāju, zināms pēc vairāk nekā 90% balsu saskaitīšanas. Vairāk nekā 41% balsu saņēmis bijušais Ņujorkas štata gubernators Endrū Kuomo, kurš demokrātu priekšvēlēšanās jūnijā zaudēja Mamdani un mēra vēlēšanās startēja kā neatkarīgais kandidāts. Vairāk par 7% balsu saņēmis republikānis Kērtiss Sliva. Pašreizējais mērs Ēriks Adamss no cīņas izstājās septembrī, un tika uzskatīts, ka viņa atbalstītāji drīzāk varētu nobalsot par Kuomo. Republikāņu kandidāts Sliva savukārt noraidīja aicinājumus izstāties un tādā veidā ap Kuomo konsolidēt vēlētājus, kuriem Mamdani šķiet nepieņemams. 

