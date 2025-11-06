Pēc Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) labvēlīgā lēmuma Krievijas kamaniņu braucējiem ir neskaidra šosezon Siguldā gaidāmā Pasaules kausa norise, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
CAS pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu Krievijas Kamaniņu federācijas (RLF) un sešu tās sportistu apelācijas lietā pret Starptautisko Kamaniņu federāciju (FIL), kas saistīta ar Krievijas sportistu dalību 2026. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas procesā. Saskaņā ar CAS lēmumu RLF pārstāvji joprojām nevar piedalīties FIL sacensībās, taču individuāli Krievijas sportisti var tikt pielaisti startiem kā neitrālie sportisti, ja tie atbilst noteiktajiem kritērijiem. LKSF paziņojumā norāda, ka tā respektē CAS lēmumu, taču stingri neatbalsta jebkāda statusa Krievijas sportistu dalību Pasaules kausa sacensībās vai olimpiskajās spēlēs, kamēr turpinās netaisnīgais un brutālais karš Ukrainā.
"Šāds CAS lēmums var būtiski ietekmēt plānoto Pasaules kausa posmu Siguldā, jo esošais Latvijas regulējums neparedz jebkāda statusa Krievijas sportistu dalību sacensībās mūsu valstī. Šādi atlēti netiks pielaisti dalībai LKSF organizētajās sacensībās," piebilst LKSF prezidents Klāvs Vasks. LKSF konsultēšoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Olimpisko komiteju, lai saskaņotu kopējo nostāju un noteiktu turpmāko rīcību.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ansis Zeltiņš otrdien preses konferencē teica, ka pagaidām ir daudz neskaidrību par Krievijas sportistu iespējamo atgriešanos bobsleja un skeletona sacensībās. Septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Taču mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt aizliegumu Krievijas sportistiem piedalīties IBSF pasākumos. Tribunāls nolēma, ka IBSF aizliegums būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. "IBSF būs jāizveido iekšēja kārtība, kādā veidā šis neitralitātes statuss tiek noteikts vai izvērtēts pēc SOK priekšrakstiem," teica Zeltiņš.
