Latvijas Radio korim – 85. Novembris ir Latvijas Radio kora dzimšanas mēnesis.
Radies globālo laikmetu un ideoloģiju sadursmju laikā, 1940. gada 1. novembrī koris diriģenta Teodora Kalniņa vadībā pie Radiofona mikrofoniem dziedāja savu pirmo pilnvērtīgo programmu, kas sastāvēja no latviešu tautasdziesmu apdarēm.
Šodien koris sastāv no 24 profesionāliem mūziķiem. Sasniedzis slavas virsotnes pasaulē, tas kļuvis par spilgtu mūsdienu Latvijas kultūras simbolu. Latvijas Radio koris ir vairāku Latvijas Lielās mūzikas balvu laureāts, vienīgais mūzikas kolektīvs Latvijā, kas saņēmis prestižās "Grammy", "Gramophone" un "ICMA" balvas. Jubilejas mēnesi Latvijas Radio koris ieskandēs rīt, 6. novembrī, kad Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā aulā, bet sestdien, 8. novembrī, Rēzeknes koncertzālē "Gors" koncertos "Arvo Perts. Jubilejas koncerts" pirmatskaņos Latvijā apjomīgāko pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta vokālo darbu "Kanon pokajanen". Darbs rakstīts senajā baznīcslāvu valodā un aicina uz grēku nožēlu.
Svinot pirmās latviešu grāmatas 500 gadus. "Tas notika pirms pieciem gadsimtiem līdz ar reformācijas radīto pagriezienu Eiropā. Lutera mācības atbalstītāji Rīgā tolaik jau bija guvuši virsroku, un 1525. gadā uz Rīgu ceļoja pirmie iespieddarbi latviešu un igauņu valodā – Livonijai paredzētie luterāņu teksti," tā rakstnieka Osvalda Zebra rakstītajā tekstā iesākas stāsts par senāko latviešu grāmatu, kas Lībekā tika nodrukāta, tomēr Rīgu nesasniedza.
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sestdien, 8. novembrī, rīko pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" kulminācijas notikumu "Cauri tumsai ar grāmatu" (režisors Reinis Suhanovs), atzīmējot 500 gadus, kopš iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Pasākumi notiks klātienē LNB, bet tiešraide no LNB būs skatāma 98 Latvijas bibliotēkās, kā arī diasporas kopienās. Vairāk nekā 30 vietās tiešraidi papildinās īpaši klātienes notikumi.
Vēsturnieks, LNB vadošais pētnieks Gustavs Strenga portālā "lsm.lv" raksta: "1525. gadā Lībekā notiek zīmīgs gadījums: tiek konfiscētas luterāņu katehismu grāmatas, tostarp igauņu un latviešu valodā. Tām bija paredzēts doties uz Rīgu, taču katoļu baznīcas asā nostāja pret reformātu draudzēm bija par iemeslu tam, ka šie izdevumi Rīgā tā arī nekad nenonāca. Tomēr šis notikums mūsdienu pētniecībā ir iezīmīgs ar to, ka varam drošticami atzīt, ka tieši šajā, aizturētajā, sūtījumā atradās pirmā grāmata, kura iespiesta latviešu valodā."
1585. gadā Viļņā iespieda jezuīta Petra Kanīzija katoļu katehisma tulkojumu latviešu valodā – senāko iespiesto tekstu, kas saglabājies līdz mūsdienām.
Klātienē LNB ir plānota plaša bezmaksas pasākumu programma. Ziedoņa zālē no plkst. 11 līdz 20 – notikums "Cauri tumsai ar grāmatu" astoņos cēlienos, kuram pieslēgsies arī Latvijas reģionu bibliotēkas un diasporas kopienas gan ar savu notikumu pārraidi, gan vērojot tiešraidi no LNB. Ieplānotie astoņi cēlieni: "Preses brokastis: Avīzes ir vēstures melnraksts", "Bērnu ēdienkarte: Bērni – grāmatu autori", "Biznesa pusdienas: Arī par bitkoinu jārunā saistītā tekstā", "Novadpētnieku launags: Tas notika šeit", "Daiļliteratūras pēcpusdiena: Grāmatu stāsti", "Politikas ziņas: Grāmata kā nacionālās drošības elements", "Digitālās vakariņas: Kā lasīšana izpaužas digitālajā laikmetā?", "Lasāmreivs: Grāmatas, kas ļauj dejot!".
Daudzveidīgi kamerpasākumi notiks LNB lasītavās dažādos stāvos – dalībnieki aicināti uz "1:1 sarunām" un īpaši notikumam veltītām, tematiskām krājuma izlasēm. Tā, piemēram, Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā notiks saruna ar rakstniekiem Māri Bērziņu un Osvaldu Zebri un tiks atklāta krājuma izlase "Lasītāko daiļliteratūras grāmatu tops Latvijā". Periodikas lasītavā uz sarunu ikvienu aicinās zinātnieki – LNB vadošais pētnieks, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs un literatūrzinātnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Jānis Oga, tāpat varēs iepazīties ar krājuma izlasi "Ventas Bebru Ziņas un citi stāsti. Laikraksti un žurnāli latviešu ilustratoru darbos". Audiovizuālā lasītava savu krājuma izlasi velta citai īpašai kultūrvides jubilejai – Latvijas Radio simtgadei.
Jaunākos LNB apmeklētājus īpaši gaidīs Bērnu literatūras centrs. Tajā tiks atklāta "Jauno grāmatnieku izstāde" un uz sarunu viesosies dzejniece, rakstniece Inese Zandere, kā arī "Istabas teātra" režisors Jānis Znotiņš.
Stāsts par nezināmo "TTT". Rīt, 6. novembrī, laikā, kad sevišķi aizdomājamies par mūsu mīļās Latvijas vēsturi un likteni, pirmizrādi piedzīvos filmas "Dvēseļu putenis" režisora Dzintara Dreiberga jaunais darbs "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Tā veltīta 20. gadsimta izcilākajai sieviešu basketbola komandai "TTT", kuras rašanās stāstā savijās mīlestība, drosme un vēlme pretoties padomju varas totalitārajam režīmam. "TTT" 12 reizes pēc kārtas izcīnījusi PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarējusi Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās tas būtu pielīdzināms FIBA Eirolīgai) un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Stāsts balstīts vēsturiskos notikumos par pēckara gadiem Padomju Latvijā un basketbolistēm, kuras spēja nolikt pie vietas visu PSRS sistēmu. Tā centrā – vien retajam zināmā Dzidra Karamiševa-Uztupe (lomā – Agnese Budovska), ilgstoši vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē, "TTT" pirmā kapteine un daudzkārtēja čempione.
"Lielajam dzintaram" – 10. "Liepājas kultūras un pilsētas ainava vairs nav iedomājama bez "Lielā dzintara" kontūrām. Tā ir kļuvusi par pilsētas simbolu un magnētu vietējā un starptautiskā līmeņa notikumiem," teicis koncertzāles "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons. Apbrīnota, kritizēta, ļaužu runās malta, koncertzāle šoruden svin jau desmito dzimšanas dienu. Svētku kulminācija pienāks piektdien, 7., un sestdien, 8. novembrī, īstenojot sen lolotu sapni – Arnolda Šēnberga romantiskās oratorijas "Gurres dziesmas" atskaņojumu. Uz skatuves vienosies vairāk nekā 250 profesionālu mūziķu.
Mākslas sinerģija. Galerijā "Bazar't" tirdzniecības centrā "Mols" apskatāma divu latviešu mākslinieču Martas Gotlības un Ilzes Dilānes kopizstāde "Starp debesīm un zemi". Marta Gotlība piedāvā gleznas un ilustrācijas ar Latvijā sastopamiem putniem un dzīvniekiem. Ilze Dilāne izstādē piedalās ar saviem keramikas darbiem. Māksliniece ir pētījusi un eksperimentē ar kurinuki tehniku, kur forma un faktūra kļūst par galveno izteiksmes līdzekli.
Pūtēju svētki. Nedēļas nogalē, 8. un 9. novembrī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ar meistarklasēm un koncertiem norisināsies pūtēju orķestru svētki. Trīs koncertos varēs ieklausīties vairāku pūtēju orķestru mākslinieciskajā sniegumā. To priekšā stāsies gan topošie, gan pieredzējušie pašmāju un ārvalstu diriģenti. Tradicionāli notiks arī latviešu pūtēju orķestru mūzikas pirmatskaņojumu koncerts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu