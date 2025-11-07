Latvijas labākais viļņu burātājs Valters Videnieks aizvadījis savu pilnvērtīgāko un veiksmīgāko gadu, profesionālajā pasaules tūrē divos posmos izcīnot sudrabu un reitingā ierindojoties piektajā vietā U-21 vecuma grupā.
Atmiņas uz mūžu
Videniekam šis bija pēdējais gads junioru konkurencē, un viņš piedalījās tūres posmos četros kontinentos. Austrālijā otrā vieta, Čīlē – sestā, Marokā – ceturtā, Dānijā – otrā un noslēgumā prestižākajās viļņu vindsērfinga sacensībās Havaju salās – piektā pozīcija.
"Vindsērfings aizved uz interesantām un ļoti atšķirīgām pasaules vietām, ne tikai pilsētām, sacensības notiek arī nekurienes vidū, kad ar pikapiem kādu laiku jābrauc pa pludmali līdz vietai, kur plīst vilnis," "Latvijas Avīzei" stāsta 20 gadus vecais Valters Videnieks. "Gadu iesāku ar otro vietu, kas iedeva pārliecību turpmākajiem posmiem. Čīle burāšanas un atmosfēras ziņā bija, iespējams, labākais ceļojums dzīvē, tāds vilnis, kādā nekad nebiju braucis. Havaju salas ir īpašākā vieta, jo viļņu burāšana dzimusi tieši Kipas pludmalē Maui salā. Biju tur pirmo reizi, paliks atmiņā uz visu mūžu."
Pirms sezonas viņš mērķējis uz vietu labāko desmitniekā, līdz ar to ar piekto vietu ir ļoti apmierināts, lai gan Maui daudz netrūka arī iekļūšanai finālā.
Priecīgs būt mājās
Vidusskolu Valters pabeidza 2024. gadā un vienu gadu paņēma brīvu, lai visu enerģiju veltītu burāšanai. Tagad atkal laiks mācību grāmatām, izvēle kritusi uz jūras bioloģijas studijām Mērdoka Universitātē Pērtā Austrālijā. "Rietumaustrālija ir perfekta vieta treniņiem, ir daudz dažādu apstākļu vēja un viļņu ziņā, komfortabla temperatūra visa gada garumā. Universitāte un dzīvošana ir samērā tuvu jūrai," augstskola izvēlēta, domājot gan par iegūstamajām zināšanām, gan iespējām nodarboties ar burāšanu.
Bioloģija jaunieti vienmēr interesējusi, bet jūra ir viņa arēna, kur trenējas un gūst prieku. Vēlas izzināt vairāk, kā to aizsargāt.
Valters mācījās tālmācībā un ziemā daudz laika trenējās Tenerifē. Liela daļa no šī gada pavadīta ārzemēs, bet nu atgriezies Latvijā. "Ilgojos pēc mājām. Atbraucot ir sajūta – cik jauki te būt. Esmu Latvijā uzaudzis, ir labas atmiņas, ģimene un draugi. Esot prom, tas liek par Latviju padomāt vairāk un varbūt pat izjūtu lielāku patriotismu nekā vienaudži, kas te ir visu laiku," Valters priecīgs pirms valsts svētkiem būt mājās.
Janvārī Austrālijā valdīja ap 40 un pat 46 grādus liela tveice. Vaicāts, vai labāk burāt šādā karstumā vai tomēr novembra vēsumā Pāvilostā, Valters redz plusus abiem variantiem: "Dienvidos ir vienkārši, piecelies, uzvelc peldšortus, aizbrauc uz pludmali un ej ūdenī, nav vajadzīgs hidrotērps. Pēc tam piecas minūtes un šorti sausi, var braukt mājās. Bet rudens ir īstā burāšanas sezona Latvijā, kad cilvēki sasparojas, ir arī savs šarms, auksts, pirksti sāp, seja uzpampst, neērti un pamatīga ņemšanās, bet pēc tam mājās pasēdi pie kamīna, izdzer siltu tēju."
Vēro putnus un zīmē
No vietām, kur nav būts, viņš labprāt kādreiz izbaudītu vilni Kaboverdē un Namībijā, līdz kuram gan sarežģīti nokļūt, jo nedēļu ar auto jābrauc cauri tuksnesim.
Visās eksotiskajās vietās ūdenī jāsaglabā papildu piesardzība – jāvēro, vai virspusē neparādās haizivs spuras. Austrālijā reiz pamanījis piecus metrus no sevis ap pusotru metru lielu haizivi, bet, par laimi, ne no agresīvajām sugām.
Skaidri izdomāta plāna, kā rīkoties, ja pamana plēsēju, neesot. Ar vindsērfingu situācija pateicīgāka nekā ar sērfa dēli, jo sportists nav iegrimis ūdenī un ir bura, kas ļauj tikt prom.
Tomēr gadās arī brīži, kad inventārs atdalās un jāpeld tam pakaļ.
Valters ir dabas bērns, vēl divas lielās aizraušanās – putnu vērošana un zīmēšana. Interesantākā pieredze gūta Havaju salās, šis reģions esot kardināli atšķirīgs, tādas putnu sugas iespējams novērot tikai šajās Klusā okeāna salās. "Ārzemēs ir ļoti grūti atrast maz novērotās putnu sugas, jo man viss ir jauns, jāzina specifiskās vietas. Latvijā – ja kaut kas netipisks parādās, tad tas izceļas. Pie katras iespējas cenšos arī pazīmēt. Havaju salās katru dienu bija iespēja burāt, bet vienā brīdī smadzenes sāk niezēt, gribas paņemt vienu divu dienu pauzi zīmēšanai, pēc tam atkal ir azarts iet ūdenī," tā Valters Videnieks.
Vizītkarte. Valters Videnieks
- Dzimis 2005. gada 8. septembrī.
- Viļņu burātājs.
- Šogad ieguvis piekto vietu pasaules profesionālās tūres reitingā U-21 grupā, divos posmos – otrā vieta.
- Četrkārtējs Latvijas čempions BIC Techno293 klasē.
- Tālmācībā absolvējis Rīgas Komercskolu. Februārī sāks jūras bioloģijas studijas Mērdoka Universitātē Pērtā Austrālijā.
