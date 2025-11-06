Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" koncerns šogad deviņos mēnešos strādāja ar 4,249 miljonu eiro peļņu.
"Air Baltic" finanšu direktors Vitolds Jakovļevs sacīja, ka "Air Baltic" šajā ziemas sezonā turpina ievērot naudas taupīšanas režīmu, savukārt potenciālais akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) varētu notikt 2026. gada vidū. Viņš uzsvēra, ka aviokompānijai turpmākajai attīstībai būs nepieciešams papildu kapitāls 2026. gadā. Vienlaikus, ja būtu nepieciešami līdzekļi pirms potenciālā IPO, viens no finansējuma avotiem varētu būt saruna ar akcionāriem vai kāda jauna akcionāra piesaiste. "Tas būtu īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā "Air Baltic" ir nepieciešama būtiska kapitāla piesaiste 250–300 miljonu eiro apmērā," uzsvēra Jakovļevs.
Jautāts, cik ilgi "Air Baltic" var iztikt bez papildu kapitāla piesaistes, viņš norādīja, ka ierobežojošais faktors ir 25 miljonu eiro naudas atlikums, kas aviokompānijai ir jānodrošina atbilstoši obligāciju emisijas prospektam, un tas tiek fiksēts katru ceturksni. Attiecīgi turpmāk tas ir jānodrošina decembra beigās un nākamā gada marta beigās. "Pēc tam, iestājoties vasaras sezonai, operatīvā darbība būtiski uzlabojas," skaidroja Jakovļevs.
