Pozitīvu emociju, jaunu zināšanu un prieka pilnas divas dienas sola mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde “ZooExpo 2025”, kas 15. un 16. novembrī norisināsies Ķīpsalā.
Izstāde kļūs par mājvietu vairāk nekā 3000 dzīvnieku – sākot no suņiem, kaķiem un lauku sētas iemītniekiem līdz pat eksotiskiem putniem un rāpuļiem. “ZooExpo 2025” piedāvā daudzveidīgu pasākumu programmu un iespēju konsultēties ar audzētājiem par šķirņu īpašībām, bet nozares profesionāļiem – par mīluļa labsajūtu. “ZooExpo 2025” būs pieejams arī plašs produktu klāsts par īpaši izdevīgām izstādes cenām – palutini savu mīluli!
Baltijas uzvarētājs
Šogad Ķīpsalā būs iespēja sastapt un iepazīt vairāk nekā 2000 dižciltīgu suņu, kas ieradīsies no 22 valstīm, tostarp Japānas, Grieķijas, Portugāles un Spānijas. Suņu mīļi varēs baudīt īpašu notikumu – starptautisko šķirnes suņu izstādi “Baltijas uzvarētājs 2025”, kas norisināsies “ZooExpo 2025”. Ja plānojat apskatīt kādu specifisku suņu šķirni ringos, aicinām iepazīties ar ringu sadalījumu izstādes mājaslapā zooexpo.lv.
Suņu konkursos sīvāko konkurenci šogad radīs garspalvainie kolliji, šeltiji, miniatūrie šnauceri, Amerikāņu Stafordšīras terjeri, Stafordšīras bulterjeri, sibas, Labradoras retrīvers un zeltainais retrīvers, kā arī kavaliera karaļa Čārlza spanieli.
Īsti retumi
Apmeklētāju uzmanību piesaistīs Tibetas spanieli – Latvijā vēl nereģistrēta šķirne, kas sniedz unikālu iespēju iepazīt patiesu retumu. Tiem, kas meklē ko tiešām neparastu, izstādē būs sastopams Bosnijas-Hercegovinas un Horvātijas aitusuns tornjaks, Islandes aitusuns, neparastais norvēģu lundehunds, Taivānas suns, retās Japāņu šķirnes kisju un sikoku, Serbijas trīskrāsainais dzinējsuns un Holandes tulpju suns markišja (markiesje).
Cēlākie ķepaiņi
Kaķu cienītājus priecēs vairāk nekā 300 unikālu kaķu no piecām valstīm. Visplašāk pārstāvēti būs majestātiskie Menas jenotveidīgie kaķi. Izstādē norisināsies vērienīgi šovi, kuros par skaistāko titulu cīnīsies minkas dažādās kategorijās. Programmā iekļauti pieaugušo, kaķēnu un junioru kaķu ringi, kā arī specializēti šovi divkrāsainajiem un marmorkrāsas kaķiem, izceļot to krāšņumu un eleganci.
Aizraujoši pasākumi, tostarp robežsargu suņu
Divu dienu garumā “ZooExpo 2025” norisināsies dažādi pasākumi. Pēc ilgāka pārtraukuma ar aizraujošiem paraugdemonstrējumiem izstādē piedalīsies Latvijas robežsargi. Viņu darba suņi demonstrēs prasmes narkotiku un sprāgstvielu meklēšanā, kā arī pārkāpēju aizturēšanā. Kā ierasts, norisināsies arī kinoloģisko klubu un kaķu audzētāju prezentācijas, aizraujoši cirka studijas mākslinieku priekšnesumi un radošas nodarbības bērniem. Par godu mazajiem pasākuma apmeklētājiem – bez papildu maksas būs pieejams “Annels” piepūšamās atrakcijas.
Palutini savu mīluli un saņem eksperta padomus
“ZooExpo 2025” dalībnieki piedāvās plašu zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīciju, kur par īpašām izstādes cenām varēs iegādāties gan suņu un kaķu barību, tostarp kārumus, aksesuārus, rotaļlietas, guļvietas un daudz ko citu. Interesenti saņems profesionāļu padomus dzīvnieku barības izvēlē un ieteikumus veselības uzlabošanai.
Satiec kinoloģiskos klubus
Ja vēl esi sava mīluļa meklējumos vai interesē kāda konkrēta suņu šķirne, tad “ZooExpo 2025” būs lieliska vieta, kur iepazīt suņu un kaķu šķirņu daudzveidību. Šogad Ķīpsalā piedalīsies vairāki kinoloģiskie klubi, kuru eksperti būs gatavi pastāstīt par katras šķirnes īpatnībām un raksturu, kā arī atbildēt uz visiem interesējošajiem jautājumiem.
Iepazīsti plašo dzīvnieku pasauli vienuviet!
15. un 16. novembrī izstāde “ZooExpo 2025” Ķīpsalā gan lielus, gan mazus priecēs daudz un dažādi dzīvnieki, piemēram, truši, zosis, vistas, tītari, fazāni, pāvi, emu, skorpioni, gekoni, hameleoni un citi. Izmanto iespēju ne tikai apskatīt šos apbrīnojamos dzīvniekus, bet arī iepazīt to dzīvesstāstus.
Izstādi “ZooExpo 2025” organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija “Felimurs”, norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”.
Atbalsta: “DinoZoo” un “Calibra”.
Norises vieta un laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā
- 15. novembrī 10.00–18.00
- 16. novembrī 10.00–18.00
Ņem vērā! Ja vēlies apmeklēt izstādi kopā ar savu suni, kas nepiedalās izstādē, pirms biļešu iegādes pie Izstāžu centra 11. vārtiem būs jāuzrāda suņa veterinārā apliecība, kā arī jāiziet veterinārā kontrole.
