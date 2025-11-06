Šovā “Sapnis citā Amerikā” Lauris Reiniks ciemojas pie Lauras un Agra Blaubukiem, kas jau astoņus gadus dzīvo Floridā, Amerikā. Visi devušies papusdienot vietējā restorānā, kur galdā tiek celta aligatora aste. Lauris gan nav pārliecināts – vai tā tiešām ir aligatora aste? Garšo pēc vistas!
Lauris kopā ar Blaubuku ģimeni devies pusdienās, un uz galda parādās uzkodas. “Izskatās, ka kaut kas jauns mūs gaida – laikam chicken mcnugetts!” priecīgi sauc Lauris.
Tomēr Laura steidz precizēt: “Nē, Lauri, mēs tevi atvedām šeit, lai tu pagaršo aligatora asti.” Lauras un Agra dēla Gabriela sejā redzams, satraukums, un viņš piekrīt – aligators ir ļoti jocīgs dzīvnieks, ko ēst. Ātri tiek nolemts, ka pirmais aligatoru nogaršos Lauris, viņš arī bezbailīgi ķeras klāt un secina: “Vispār garšīgi. Tā kā vista, tāda saldena.”
Pārējie piekrīt, ka ir garšīgi, taču tiešām garšo pēc vistas – varbūt tad labāk ēst vistu, jo tā ir krietni lētāka. Gabriels joprojām nav pārliecināts – viņam ir dīvaina sajūta, ēdot aligatoru, bet nevar noliegt, ka ir garšīgi.
Arī Lauri šaubas līdz galam nepamet: “Es, starp citu, joprojām neesmu līdz galam drošs, ka tās tiešām ir krokodilu astes. A ja nu tie tiešām bija vistu nageti? Ja nu mūs apveda ap stūri? Gudri – viņu valodā, viņu stilā. Nevienu dzīvu vistu tuvumā arī neredz.”
Lauris ieinteresējas, vai Blaubuku pāris ikdienā seko līdzi savai ēdienkartei, lai uzturētu sevi formā, jo Amerikā taču viegli palikt resnam. Laura gan atbild: “Arī Latvijā ir viegli palikt resniem, ja tu neseko baigi līdzi. Visur var palikt resns, ja tu vienkārši ēd visu, ko gribi pēc kārtas.”
Bet tā kā no vienas ēdienreizes neviens resns vēl nav palicis, kompānija ķeras pie nākamā ēdiena – džambalajas, kas ir garšām bagāts, sātīgs un ass dienvidnieku mikslis.
