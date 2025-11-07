Konkurences padome (KP) par konstatētajiem Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem piemērojusi mazumtirgotājam SIA "Maxima Latvija" 1,873 miljonu eiro naudas sodu un uzlikusi vairākus tiesiskos pienākumus, liecina KP publiskotais lēmums.
KP secinājusi, ka līdz 2024. gada 7. augustam "Maxima Latvija" sistemātiski un ilgstoši ir izmantojusi savu tirgus varu, vienpusēji nosakot preču iepirkuma cenas vairākiem lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem. ""Maxima Latvija" rīcības [..] rezultātā tika ierobežotas lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju iespējas patstāvīgi pieņemt lēmumus par savas uzņēmējdarbības attīstību un ilgtermiņa plānošanu, kā arī varēja samazināt to spējas ieguldīt līdzekļus attīstībā un konkurētspējas palielināšanā," teikts KP lēmumā. "Maxima Latvija" KP lēmumam nepiekrīt un to pārsūdzēšot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu