Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato izvēlējies 25 spēlētājus, kuri gatavosies gada pēdējām divām spēlēm.
Latvijas izlase 13. novembrī pārbaudes spēlē tiksies ar Ziemeļmaķedoniju un 16. novembrī Pasaules kausa kvalifikāciju noslēgs ar maču pret Serbiju. Abas cīņas notiks izbraukumā.
Pēc tām Nikolato pašreizējais līgums beigsies. Itālietis izsaucis Andreju Cigaņiku, kurš diskvalifikācijas dēļ nevarēs spēlēt pret serbiem, bet pret maķedoniešiem varētu doties laukumā, tādējādi sasniedzot Latvijas izlases rekordu pēc kārtas aizvadīto spēļu ziņā. Šobrīd viņam un Andrejam Rubinam ir 59 spēles. Pussargs visos četros "Luzern" mačos kopš iepriekšējā izlases sabraukuma devies laukumā uz maiņu, pēdējā no tiem 6:0 pret "Grasshoppers", izcīnot pirmo uzvaru Šveices superlīgā kopš septembra izskaņas. Lucernieši tabulā ir sestie no 12 komandām.
Daniels Balodis ar rezultatīvu piespēli palīdzēja vienai no Slovākijas pastarītēm Prešovas "Tatran" sensacionāli pieveikt UEFA Konferences līgā startējošo Bratislavas "Slovan" (1:0), bet nākamajā kārtā nebija pieteikts mačam. Vladislavs Gutkovskis nav bijis pieteikumā Dienvidkorejas līgas vicelīderes Tedžonas "Citizen" pieteikumā nu jau piecās spēlēs pēc kārtas, sezona šomēnes beigsies, un viņš vienībā nepalikšot. Vitālijs Jagodinskis regulāri spēlē Kambodžā. Četrus pilnus mačus Norvēģijas pēc spēka otrajā līgā aizvadījis Lūkass Vapne, bet viņa "Sogndal" ir tabulas viducī – 8. no 16. Kristaps Grabovskis ir "B.93" rotācijā Dānijas pēc spēka otrajā līgā, komandai ieņemot astoto vietu no 12. Rihards Matrevics izlasē nav pirmais vārtsargs, bet klubā atguvis šo lomu un nospēlējis pēdējos trīs mačus Prāgas "Duklas" rindās Čehijas čempionātā, ielaižot tikai vienus vārtus. Komandai 11. vieta no 16.
Kandidātu sarakstā atgriezies "Liepājas" uzbrucējs Bruno Melnis, kurš izlasē debitēja jūnijā un izgāja laukumā uz maiņu abos mačos septembrī.
Pēcāk viņš guva traumu un ierindā pēc nepilna pusotra mēneša pārtraukuma atgriezās novembra sākumā. 21 gadu vecais uzbrucējs šosezon virslīgā guvis astoņus vārtus.
Savainojumu dēļ Latvijas izlasei nevarēs palīdzēt Kristers Tobers, Dario Šits, Renārs Varslavāns un Roberts Uldriķis.
Kvalifikācijas turnīrā Latvija septiņās spēlēs guvusi piecus punktus un K grupā ieņem pirmspēdējo, ceturto, vietu. Serbijai sešos mačos desmit punkti un trešā vieta, par punktu vairāk Albānijai, bet Anglija ar 18 jau garantējusi pirmo vietu un ceļazīmi uz Pasaules kausu.
Futbols. Latvijas izlase
Kandidāti novembra spēlēm
- Vārtsargi: Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Rīga"), Frenks Orols ("Grobiņa").
- Aizsargi: Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi "Rīga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi "RFS") .
- Pussargi: Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs ("RFS"), Kristaps Grabovskis ("B.93", Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja").
- Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Rīga"), Jānis Ikaunieks ("RFS"), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Bruno Melnis ("Liepāja").
