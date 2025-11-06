Mūziķis Uģis Jansons-Krastiņš, pazīstams ar savu alter ego "Seržants Bēda", aicina uz jaunā albuma “Saņemšanas vieta” prezentācijas koncertu, kas notiks 14. novembrī Vagonu hallē. Kā īpašais viesis uzstāsies Edgars Rubenis.
Albums simboliski izdots 30 gadus pēc brīža, kad Nirvana gāza Maiklu Džeksonu no Billboard topa virsotnes, un reflektē par iekšēju augšāmcelšanos un pāreju no tumšā uz mazāk tumšo. Koncertā "Seržantam Bēdai" pievienosies Kārlis Tone, Adrians Grīns, Valters Vaivods un Sarma Gabrēna, padarot pasākumu par īstu dzīvas mūzikas pieredzi.
Uģis Jansons-Krastiņš pazīstams kā mūziķis, komponists un skaņu inženieris, darbojies grupās "Akvalande" un "Stabs", kā arī veidojis projektu "Ug Ug Ugg Ugg".
Albuma pirmie singli jau klausāmi vietnē Bandcamp:
