Polijā svētdien sabojātas dzelzceļa sliedes līnijā Varšava-Ļubļina, un policija uzskata notikušo par sabotāžu, pirmdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Izmeklētājiem ir aizdomas, ka sabotāža Polijas dzelzceļa līnijā, pa kuru tiek sūtīta palīdzība Ukrainai, veikta "ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā", paziņoja Polijas prokuratūra. Tā notikušo raksturoja kā "teroristiska rakstura sabotāžu".
"Diemžēl bažas apstiprinājās. Līnijā Varšava-Ļubļina [pie Mikas ciema] notika sabotāža. Eksplodējot sprāgstvielai, tika sabojātas dzelzceļa sliedes. Notikuma vietā strādā avārijas dienesti un prokuratūra. Tajā pašā līnijā tika konstatēti bojājumi arī tuvāk Ļubļinai," iepriekš platformā "X" pavēstīja Tusks.
Viņš to nodēvēja par bezprecedenta sabotāžas gadījumu un uzsvēra, ka vainīgie tiks notverti, neatkarīgi no tā, kas aiz viņiem stāv.
Avots Polijas drošības dienestā ziņu aģentūrai AP pastāstīja, ka varasiestādes izmeklē, vai svētdien notikušais sprādziens uz sliedēm ir saistīts ar Krieviju, Baltkrieviju vai to algotņiem.
Tusks norādīja, ka incidents noticis uz līnijas, kas ir ļoti svarīga palīdzības piegādei Ukrainai.
Polijas amatpersonas ziņoja, ka sprāgstviela tika detonēta uz sliedēm posmā starp Varšavu un Ļubļinu, un vēlāk atklājās, ka uz tās pašas līnijas ir bojāti elektrības kabeļi. Polijas amatpersonas norādīja, ka abi gadījumi, visticamāk, ir sabotāža.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka alianse uztur ciešus kontaktus ar Polijas amatpersonām un gaida izmeklēšanas rezultātus.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņoja, ka armija pārbaudīs visu dzelzceļa līniju posmā Varšava-Ļubļina.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu