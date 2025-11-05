Partly Cloudy 12.2 °C
T. 05.11
Lote, Šarlote
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Kuleba: Pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas Ukrainā oponentu paustās bažas nav piepildījušās

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 05. novembris, 13:59
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 05. novembris, 13:59
Dmitro Kuleba Ukrainas ārlietu ministra amatu ieņēmis kopš 2020. gada marta.
Dmitro Kuleba Ukrainas ārlietu ministra amatu ieņēmis kopš 2020. gada marta.
Foto: AFP/Scanpix

Pēc tā sauktās Stambulas konvencijas ratifikācijas Ukrainā oponentu paustās bažas nav piepildījušās, savukārt šīs tēmas izmantošana iekšpolitiskās cīņās, tostarp Latvijā, nāk par labu Krievijai, norādīja bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba.

Reklāma

Viņš atzīmēja, ka Ukraina aktīvi piedalījās Stambulas konvencijas izstrādē, jo vardarbība ģimenē bija un joprojām ir problēma visā Eiropā, īpaši Centrālajā un Austrumeiropā. Pēc bijušā Ukrainas ārlietu ministra paustā, galvenais konvencijas mērķis ir palīdzēt apkarot vardarbību ģimenē neatkarīgi no tā, pret ko tā ir vērsta - vīrieti, sievieti vai bērnu.

Kuleba skaidroja, ka pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā konvencijas ratifikācija nebija iespējama plašo diskusiju par tradicionālajām ģimenes vērtībām un dokumenta interpretāciju dēļ. Taču, kad 2022. gadā Ukraina nonāca kara apstākļos, konvencijas ratifikācijas jautājums kļuva mazāk pretrunīgs.

"Kad Krievija iebruka Ukrainā, iebrukums kļuva svarīgāks par cīņu ap Stambulas konvenciju, jo, kad tu cīnies par savu dzīvību, viss pārējais kļūst mazsvarīgs. Radās iespēja ratificēt konvenciju, un Ukraina to izdarīja," sacīja bijušais Ukrainas ārlietu ministrs.

+17 foto
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Pie Saeimas notiek protests pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
1 / 17
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Viņš skaidroja, ka kara laikā sabiedrība atrodas stresā, turklāt pēc kara karavīri un viņu ģimenes saskarsies ar posttraumatiskā stresa problēmām. Kuleba klāstīja, ka, saliekot kopā iedzīvotāju un karavīru stresu, veidojas auglīga vide vardarbībai ģimenēs, tāpēc bija vajadzīgs stiprināt tiesisko regulējumu šīs problēmas risināšanai.

"Ukraina, balstoties uz citu kara piedzīvojušu valstu pieredzi, saprata, ka problēma ar vardarbību ģimenē pēc kara būs divreiz lielāka nekā pirms iebrukuma. Mēs meklējām veidus, kā šo jautājumu risināt. Viens no tiem bija Stambulas konvencija. Tāpēc nolēmām nolikt malā aizspriedumus un bailes, ieviest šos mehānismus un stiprināt mūsu tiesisko regulējumu," sacīja bijušais Ukrainas ārlietu ministrs.

Pēc Kulebas paustā, Ukrainas pieredze rāda, ka Stambulas konvencija palīdz izveidot mehānismu cīņai ar vardarbību ģimenē, taču tas nav vienīgais risinājums. Viņš uzsvēra, ka konvencija ir viens no pamatelementiem, kas stiprina regulējumu un palīdz novērst vardarbību ģimenēs.

Kuleba norādīja, ka pirms kara Ukrainas Pareizticīgā baznīca bija viena no galvenajām konvencijas ratifikācijas oponentēm, taču pēc iebrukuma tā pret ratifikāciju neiebilda. Viņš pieminēja, ka pirms kara daļa konvencijas oponentu piedāvāja tās noteikumus pārņemt nacionālajā likumdošanā, neratificējot dokumentu.

Reklāma
Reklāma

Aptauja

Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?

Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs akcentēja, ka šāda pieeja ir maldinoša, jo, pirmkārt, šādi solījumi bieži netiek īstenoti, un, otrkārt, ratificējot konvenciju, pilsoņiem tiek nodrošināta iespēja izmantot Eiropas Padomes mehānismus savu tiesību aizsardzībai, ja nacionālās tiesas vai tiesībsargājošās iestādes to nespēj nodrošināt. Viņaprāt, ja konvenciju nepolitizē, problēmu ar konvenciju nav, taču, ja to pārvērš politiskā cīņā, situācija kļūst citādāka.

"Pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas nav piepildījušās iepriekš paustās bažas. Ukrainā nav desmitiem dzimumu, un sabiedrībai nav nekādu draudu, ko radītu konvencija. Aizspriedumi izrādījās nepamatoti," sacīja Kuleba.

Viņš uzsvēra, ka Krievija aktīvi izmanto diskusijas par tā sauktajām tradicionālajām vērtībām, lai šķeltu Eiropas sabiedrību. Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs norādīja, ka Krievija visur meklē pretrunīgus jautājumus, vai tā būtu Latvija, Ukraina, Vācija, Francija vai Lielbritānija, un izmanto finansējumu un propagandu, lai šos jautājumus "uzkurinātu" un pārvērstu "mazas diskusijas lielos konfliktos".

"Nesaku, ka Latvijas politiskie spēki, kas iestājas par valsts izstāšanos no konvencijas, rīkojas pēc Maskavas norādījumiem - nē. Taču, ja šo tēmu sāk izmantot iekšpolitiskās cīņās, Krievija to pamana un izmanto informācijas telpu, lai situāciju saasinātu. Krievijai nerūp Latvijas tradicionālās ģimenes vērtības. Tai rūp tikai viens - šķelt un valdīt. Jo vairāk jūs cīnāties ap Stambulas konvenciju, jo laimīgāki ir cilvēki Krievijas drošības dienestā," teica Kuleba.

Taujāts, ko kāda valsts var zaudēt, izstājoties no konvencijas, bijušais Ukrainas ārlietu ministrs uzsvēra, ka tāda valsts izskatās vāja. Viņš norādīja, ka daži politiķi Latvijā meklēja tēmu, ar kuru mobilizēt vēlētājus, un atrada Stambulas konvenciju. Kuleba uzsvēra, ka tā ir "tīra politika", piebilstot, ka pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas Latvija nav piedzīvojusi tādas pārmaiņas, par kurām baidījās konvencijas ratifikācijas oponenti.

Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs uzsvēra, ka nav prātīgi tērēt sabiedrības enerģiju un riskēt ar stabilitāti, cīnoties par jautājumiem, kas nerada reālus draudus.

Kā vēstīts, Saeima deputāti vairākums trešdien Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča Saeimai otrreizējai caurlūkošanai atdoto Stambulas konvencijas denonsēšanas likumu nodeva skatīšanai Ārlietu komisijā, nosakot, ka priekšlikumi likumam iesniedzami vienu gadu.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Priekšlikumus likumprojektam varēs iesniegt līdz 2026. gada 1. novembrim. Nākamā gada oktobra sākumā notiks Saeimas vēlēšanas, bet novembra sākumā uz pirmo sēdi jau varētu sanākt jaunievēlētais parlaments, kas nozīmē, ka arī likumu par izstāšanos no konvencijas pārskatīs nākamais Saeimas sasaukums.

30. oktobrī ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.

Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet to atbalstīja arī citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" (AS) un "Stabilitātei", kā arī valdošajā koalīcijā esošās ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja valdošās koalīcijas partijas "Jaunās vienotības" (JV) un "Progresīvie".

Saeimas vairākuma atbalstītā izstāšanās no konvencijas izraisīja plašu sabiedrības neapmierinātību, gan parakstot aicinājumus politiķiem lēmumu pārskatīt, gan pulcējoties sen nebijuši lielā protesta akcijā. Savukārt ZZS lēmums pieslieties opozīcijai Stambulas konvencijas jautājumā noveda pie faktiska Evikas Siliņas (JV) valdības koalīcijas sabrukuma, valdot augstai neuzticībai starp koalīcijas partneriem un tiem savstarpēji apmainoties ar asiem paziņojumiem.

Gan daudzas nevalstiskās organizācijas, gan partijas JV un "Progresīvie" iesniedza prezidentam aicinājumu šo likumu neizsludināt un nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai.

Vairums ekspertu un nevalstisko organizāciju, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem, iebilst pret ieceri izstāties no konvencijas, paužot bažas, ka tas mazinās cietušo aizstāvēšanu pret vardarbību un negatīvi ietekmēs Latvijas starptautisko tēlu Rietumu sabiedroto acīs.

Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Stambulas konvencija
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma