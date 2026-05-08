Šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis uz sarunu aicināja dziedātāju Ievu Sutugovu, kura atklāja zīmīgus savas profesionālās izaugsmes pagriezienus. Viņas karjerā izšķiroša loma bijusi Raimondam Paulam – tieši viņa pamanītais talants kļuva par dzinējspēku Ievas panākumiem uz lielās skatuves.
Pirmā saskarsme ar leģendāro komponistu Ievai notika jau bērnībā, kad viņa startēja jauno talantu sacensībās "Jaunās zvaigznes": "Es tajā uzvarēju." Šis panākums iezīmēja sākumu ciešai sadarbībai, kas turpinājās arī pusaudzes gados un vēlāk aizveda mākslinieci līdz pat grandioziem starptautiskiem koncertiem.
Viena no spilgtākajām atmiņām saistās ar 2008. gadu, kad kopā ar Latvijas mūzikas zvaigznēm viņa uzstājās Krievijas galvaspilsētā: "Tagad par to tā ļoti uzmanīgi runā, bet padomāsim vecos laikus. Tas bija 2008. gads. Mēs aizbraucām uz Krieviju, uz Kremli. Es līdz galam visu, kas tur notika, īpaši aizkulisēs, aptvēru tikai tad, kad lidojām atpakaļ."
Īpaši kuriozs bijis gatavošanās process pirms kāpšanas uz skatuves. Kamēr citas zvaigznes pavadīja veselas asistentu komandas, Ievas tēlu negaidīti uzfrišināja pati estrādes dīva: "Es nezinu kā, bet kaut kādā veidā man matus taisīja Laima Vaikule, jo viņai bija vīzija par to, kā matiem ir jāizskatās. Viņa arī ņēma un taisīja. Tur nebija grimmētavas, tur katrs lielais grands brauca ar savu svītu. Es atbraucu ar kleitu un viss."
Tiesa, tehniskā puse toreiz nedaudz sarūgtinājusi, jo nācies samierināties ar ieraksta izmantošanu, kas kaimiņvalstī bija ierasta prakse. Dziedātāja to komentē ar vieglu smīnu: "Protams, ka gribējās dzīvajā."
