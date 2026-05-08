Piektdien pusseptiņos no rīta no savām mājām Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā iziet 61 gadus vecais Aigars Stonis. Ne sevišķi ikdienišķā pastaigā. Kungs nolēmis kājām mērot ceļu uz Ukrainu, lai vāktu naudu visurgājējam – mobilam zobārsta kabinetam, kas ļoti nepieciešams Ukrainas karavīriem un ļaudīm karadarbības zonā.
Neesat Latvijas līmeņa slavenība, bet savā novadā labi zināma personība: 2023. gada Dienvidkurzemes Gada cilvēks. Šo atzinību ieguvāt par lielo palīdzību Ukrainai.
A. Stonis: Kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, pamodos un uzreiz sapratu, ka darīšu visu, ko spēšu Ukrainas labā. Jo, ja kritīs Ukraina, nākamie būsim mēs. Sāku vākt līdzekļus un visādi citādi palīdzēt ukraiņiem. Dēls Cimdenieku ciemā atbrīvoja dzīvokli, tajā iemitinājām ukraiņu ģimeni, kuru ar visu nodrošinājām, iedevām automobili, ģimenes galvai sameklējām darbu. Pēc mēneša jau braucu ar palīdzības kravu un automobiļiem uz Ukrainu. Tur jau pa šo laiku esmu bijis desmitiem reižu, sešas reizes arī frontes līnijā, uz kuru pa tiešo vedam automobiļus. Iepazinos ar vienu no Ukrainas lielākā labdarības fonda "Podilska Gramada" ļaudīm, esmu šī fonda uzraudzības valdē. Tur arī uzzināju, ka frontē viena no trakākajām lietām ir zobu sāpes un ka ļoti nepieciešami mobili zobārstniecības kabineti. Tāds – uz visurgājēja – Vācijā maksā ap 50 000 eiro. Tam arī vajag naudu. Daļa manis savākto līdzekļu tiks novirzīti arī Ukrainas armijas kara mediķei Sarmītei Cīrulei.
Kā vāksiet naudu?
Katru dienu savā feisbuka kontā stāstīšu par Ukrainu, gājienu, savu dzīvi un lūgšu ziedojumus. Speciāli šim nolūkam nodibināju biedrību "Mana sirds", lai viss ir caurspīdīgi un var ziedot arī juridiskās personas. Ukrainā reklāma par manu gājienu iet vaļā un cilvēki jau ziedo. Gribu arī latviešus iekustināt, jo esam mazliet paguruši no kara. Ukrainā parastie ļaudis mēnesī pelna 200–300 eiro, cenas veikalos kā pie mums, bet vienalga aktīvi palīdz savai armijai. Mēs arī nedrīkstam stāvēt malā. Kopa ar draugiem tonnām palīdzības kravu un desmitiem automobiļu ukraiņiem esam nogādājuši.
Jums ir kāda īpaša mīlestība pret Ukrainu?