Dziedātāja BŪŪ izdod jaunu singlu "Milzīte Ilzīte ‘26", kas tapis sadarbībā ar 5. Lielo Koncertu, atzīmējot koncerta piecu gadu jubileju. Jaunā dziesma izskanēs arī jubilejas koncertā, kas notiks 30. maijā Mežaparkā.
Astoņdesmitajos gados radītajai dziesmai māksliniece devusi personisku un mūsdienīgu skanējumu, kas atspoguļo viņas radošo rokrakstu un idejisko vēstījumu, kā arī atbilst vienam no Lielā Koncerta konceptiem — dot jaunu skanējumu iemīļotām un populārām latviešu dziesmām.
"Šī dziesma ir ļoti cieši saistīta ar manu iekšējo filozofiju. Tajā ir pretruna starp ārējo un iekšējo — vēlmi augt, kļūt stiprai, darīt un ietekmēt. Es šo dziesmu filtrēju caur savu prizmu, izceļot arī nedaudz feministisku noskaņu — par tiesībām aizņemt telpu, izpausties un būt lielai savā veidā," skaidro BŪŪ.
Aranžiju dziesmai māksliniece veidojusi pati, vienlaikus uzņemoties arī vokāla, instrumentālā izpildījuma un ieraksta producentes lomu, tādējādi iemiesojot dziesmas ideju par pašpietiekamību un radošo neatkarību.
5. jubilejas Lielais Koncerts solās kļūt ne tikai par vienu no spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem šovasar, bet arī par Latvijā lielākajiem sadziedāšanās svētkiem. Programma apvienos iemīļotākos mirkļus no iepriekšējiem gadiem ar jaunām aranžijām un īpaši veidotām mākslinieku sadarbībām.
Koncerta centrā tradicionāli būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar "Lielais Koncerts" bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī kori "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā radīs jaudīgu un vienojošu skanējumu Mežaparka Lielajā estrādē. Īpašu nozīmi kā ikgadu iegūs arī dziesmu vārdi — tie tiks atspoguļoti uz lielā ekrāna, ļaujot ikvienam skatītājam dziedāt līdzi un kļūt par daļu no kopējās muzikālās pieredzes.
Uz jubilejas koncerta skatuves kāps izcilākie Latvijas mākslinieki — Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsea, BŪŪ, Ods, ansis, Ozols, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas "Līvi", "Instrumenti", "Singapūras Satīns", "Lādezers", "Turaidas Roze", "Sudden Lights", "Bermudu Divstūris", "Tranzīts" un citi.
