Siguldas novadā ir pabeigta Inčukalna pazemes gāzes krātuves vērienīgā modernizācija. AS "Conexus Baltic Grid" vadība norāda, ka kopš 2018. gada īstenotā projekta ietvaros pārbūvēti gāzes savākšanas punkti, atjaunoti desmitiem urbumu un modernizēti pārsūknēšanas agregāti. Šie uzlabojumi ne vien paaugstina tehnoloģisko drošību, mazinot atteiču riskus, bet arī ļauj uzņēmumam daudz elastīgāk pielāgoties mūsdienu mainīgajiem tirgus apstākļiem, vēsta 360TV Ziņas.
Enerģētikas nozares eksperti uzsver, ka pašlaik Latvijas gāzes rezerves ir pilnīgi pietiekamas un pat pārsniedz valsts iekšējo patēriņu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss skaidro, ka kopš 2022. gada Latvija pilnībā pārgājusi uz gāzes saņemšanu no sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem, izmantojot piegādes no Norvēģijas un ASV caur savienojumiem ar Poliju un Lietuvu. Tas ir būtiski stiprinājis visas Baltijas un Somijas reģiona enerģētisko neatkarību, jo krātuvē glabājas kaimiņvalstu kopējie resursi.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis apliecina valsts gatavību iespējamām krīzes situācijām, uzsverot, ka tieši Inčukalnā tiek uzturētas valsts stratēģiskās rezerves. Ministrs pauž pārliecību, ka ir izstrādāti vairāki mehānismi resursu operatīvai saņemšanai ārkārtas gadījumos, piebilstot, ka pašreizējā situācijā Latvijas energosistēma ir tik droša, cik vien tas šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir iespējams. Viņš uzskata, ka veiktie ieguldījumi infrastruktūrā ir kritiski svarīgi sabiedrības mieram.
Īpaša uzmanība modernizācijas procesā veltīta kiberdrošībai un aizsardzībai pret fiziskiem uzbrukumiem, ņemot vērā ziņas par dronu aktivitātēm un ārvalstu hakeru mēģinājumiem piekļūt enerģētikas sistēmām. Uldis Bariss skaidro, ka uzņēmumā ir ieviestas speciāli izstrādātas IT sistēmas, kuru uzdevums ir pilnībā izolēt tehnoloģiskos procesus no ārējiem tīkliem. Viņš arī norāda, ka pret fiziskiem triecieniem no gaisa krātuvei ir dabiska priekšrocība, jo dabasgāze tiek glabāta drošā dziļumā, aptuveni 700 metrus zem zemes virsmas.
Noslēdzoties šim nozīmīgajam infrastruktūras objektam, Latvija ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā reģionālais energoapgādes centrs. Amatpersonas uzsver, ka modernizētā krātuve ir ne tikai tehnoloģisks sasniegums, bet arī garants tam, ka valsts kritiskā infrastruktūra spēj izturēt mūsdienu sarežģītos drošības izaicinājumus. Pēc modernizācijas objekts turpinās nodrošināt stabilas gāzes piegādes visām Baltijas valstīm un Somijai, vienlaikus uzturot augstākos drošības standartus.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu